Red Hat lanceert alles-in-één oplossing voor datacenteropslag

Red Hat gaat een nieuwe richting op door samen met haar hardwarepartners en een reeks non-appliances te lanceren om plug-and-play toe te voegen aan haar open source opslagoplossingen. Supermicro is de eerste met wie Red Hat gaat samenwerken.

Red Hat Storage One wordt een plug-and-play softwaregedefinieerd opslagapparaat. De apparaten worden gemaakt door de hardwarepartners van Red Hat en verpakt in een one-stop-shopping-oplossing. Het eerste Storage One-apparaat dat op de markt zal komen, is afkomstig van Supermicro. Deze in San Jose gevestigde fabrikant maakt alles van servers en opslagapparaten tot netwerkapparatuur en geavanceerde werkstations.

“In sommige opzichten slaan we een nieuwe richting in, maar dit komt door een goed begrip van waar de markt naartoe gaat,” vertelde Irshad Raihan, senior manager van productmarketing van Red Hat aan Datacenterknowledge.com. “Het gaat er echt om sommige van de implementaties en de vereenvoudiging waar onze klanten om hebben gevraagd te versoepelen. En we zijn opnieuw erg prescriptief in dit opzicht. Het is niet bedoeld als een soort opslag voor algemene doeleinden. Eigenlijk gebruiken we heel bewust niet het woord ‘apparaat’.”

Een van de belangrijkste elementen die het volgens Red Hat aantrekkelijk maakt is de eenvoudige integratie. Het apparaat wordt niet alleen geleverd met alle benodigde software daarop geïnstalleerd maar ook met een hulpprogramma welke belooft dat handmatige configuratie niet meer nodig is. Een deel van het implementatieproces omvat een op Ansible gebaseerd hulpprogramma voor snelle installatie. De installatietool zou voor de meeste implementaties van datacenters het systeem in minder dan 30 minuten opstarten en gebruiken.

Een ander pluspunt volgens het bedrijf is dat klanten niet langer één supportteam voor hardware en een ander voor software nodig hebben. Ondersteuningscontracten lopen voor een, drie of vijf jaar waarbij de hardwareleverancier zorgt voor ondersteuning op eerste en tweede niveau en Red Hat intensiever ingrijpt voor meer serieuze derde lijnsupportproblemen.