De Red Hat Developer Hub moet ontwikkelaars de tools bieden om sneller software naar operationele omgevingen te brengen.

Het nieuwe platform beschikt over een self-service portal met daarin de benodigde informatie voor ontwikkelaars. Zo hebben ze via de Red Hat Developer Hub toegang tot verschillende consoles en beschikken ze over een verenigde softwarecatalogus. In het portal vinden ze ook up-to-date documentatie. “Niet alleen is deze omgeving eenvoudiger te beheren voor teams, maar nieuwe teamleden kunnen ook gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben terwijl ze bekend raken met tools en processen”, legt Red Hat uit.

Om het onboarden verder te versoepelen, beschikt de Red Hat Developer Hub over gestandaardiseerde softwaretemplates. Deze templates abstraheren taken en technologische details die het ontwikkel- en leveringsproces kunnen vertragen. Ontwikkelaars krijgen hiermee toegang tot best practices en vooraf ontworpen componenten van platform-engineeringteams.

Plug-ins

Red Hat rust het nieuwe platform tevens uit met een plug-inarchitectuur die ontwikkelaars nieuwe mogelijkheden laat integreren in hun toolchain. “Met de nieuwe dynamische plug-inbeheermogelijkheden in Red Hat Developer Hub kunnen gebruikers snel en eenvoudig plug-ins installeren, updaten en verwijderen zonder dat ze downtime hoeven te plannen om de broncode te wijzigen.”

Bij de plug-ins heeft Red Hat rekening gehouden met het open-source CNCF-project Backstage. Op basis van gebruikersfeedback heeft Red Hat een aantal plug-ins gebouwd, waarbij potentiële compatibiliteitsrisico’s en operationele problemen beperkt moeten zijn. Bovendien ondersteunt de Red Hat Developer Hub plug-ins van de community.

Tip: Samsung test met Red Hat CXL-geheugentechnologie voor datacenters