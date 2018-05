Google komt met workflow automatiseringstool Cloud Composer

Google maakt de publieke bèta van de Cloud Composer beschikbaar, een workflow automatiseringstool voor ontwikkelaars die gebaseerd is op het Apache Airflow-project. Met de oplossing wil het bedrijf teams de mogelijkheid bieden om op een enkele manier het bouwen en orkestreren van workflows te standaardiseren.

Doorgaans maken IT-teams zelf een geautomatiseerde workflow, maar dat resulteert vaak in het gebruik van verschillende tools en Bash-scripts. Deze werken soms niet samen. Het beheer van de workflows is zodoende tijdsintensief en foutgevoelig. Het oorspronkelijke idee achter workflows is om voor bijvoorbeeld analisten en engineers handmatige processen te automatiseren, tijd te besparen en en de kans op fouten af te laten nemen.

De nieuwe tool van Google gebruikt Python als programmeertaal. Daardoor is het mogelijk om workflows te bouwen op on-premise tools en meerdere clouds. Het gaat tevens om een open-source project, zodat ontwikkelaars de workflows op verschillende platformen kunnen gebruiken. Cloud Composer is weliswaar diep geïntegreerd in Google Cloud Platform, maar er is niet sprake van een lock-in.

Eenvoud

Bij het maken van Cloud Composer was de intentie om de krachten van GCP met Airflow te combineren. Het team streefde naar het gebruiken van Airflow zonder dat de gebruiker daarvoor zelf dit platform hoeft te installeren en beheren. Dit installatieproces achterwegen laten bespaart tijd, zodat die tijd weer besteed kan worden aan de workflows.

In Cloud Composer worden de verschillende taken, verwachte uitkomsten en mogelijke vervolgstappen bij fouten gedefinieerd in een zogeheten Directed Acyclic Graph. Dit zijn standaard Python-bestanden die de workflow tot in de detail beschrijven.

Voorlopig bevindt de tool zich in de bètafase. Er wordt betaald op basis van gebruik, dus vCPU per uur, GB per maand en GB transferred per maand. Geïnteresseerden kunnen Cloud Composer proberen via de speciale pagina van Google.