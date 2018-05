Interxion gaat nieuw datacenter bouwen in Amsterdam

Interxion laat aan Techzine weten over verschillende uitbreidingen in Amsterdam. Dit resulteert in de bouw van het nieuwe datacenter AMS10 en het uitbreiden van het Interxion Science Park datacenter AMS9.2. Ook heeft het bedrijf een nieuwe locatie aangekocht op de Amsterdam Schiphol campus voor verdere uitbreiding.

AMS10 wordt het tiende Interxion-datacenter in Amsterdam. Het gebouw zal zich bevinden op het terrein direct naast het AMS8-datacenter, op de Amsterdam Schiphol campus. In totaal zal AMS10 circa 14.400 vierkante meter klantruimte en circa 26 megawatt aan beschikbaar klantvermogen gaan leveren.

Het datacenter wordt opgeleverd in meerdere fasen. De eerste twee fasen van samen circa 6.800 vierkante meter zullen volgens de planning in het derde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 in gebruik worden genomen. De investeringen in deze eerste twee fasen van AMS10 zal naar verwachting 128 miljoen euro bedragen.

Andere plannen

Anderzijds zal er uitbreiding plaatsvinden van de AMS9-locatie op het Science Park. Dit gebeurt met 500 vierkante meter en één MW aan klantvermogen. Deze uitbreiding (AMS9.2) zal naar schatting 8 miljoen euro kosten. Interxion hoopt op een opening van deze fase in het laatste kwartaal van 2018.

Tot slot heeft het bedrijf op de Amsterdam Schiphol campus grond en een gebouw aangekocht voor toekomstige verdere uitbreiding. Het is de bedoeling dat na AMS10 een datacenter van circa 6.000 vierkante meter wordt gerealiseerd. Voor de grond en het gebouw betaalde Interxion 19 miljoen euro. De energie aansluiting die nodig zal zijn voor dit datacenter is ook gecontacteerd.