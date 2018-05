HPE werkt samen met Red Hat aan containergebaseerde oplossing

Hewlett Packard Enterprise (HPE) en Red Hat verbinden Red Hat OpenShift Container Platform met HPE Synergy om de levering van containers te versnellen. Samen willen Red Hat en HPE een containergebaseerde oplossing bieden waarmee klanten nieuwe cloud-native apps en microservices kunnen bouwen en oudere toepassingen kunnen moderniseren.



Bedrijven hebben vaak behoefte aan schaalbaarheid van containers, extra beveiligingsfuncties, permanente opslag en beheersbaarheid om containers in productie te zetten. Om de aflevering van containers sneller te laten verlopen, werken HPE en Red Hat samen aan wat HPE volgens een bericht op ZDNet.com de ‘eerste composable-infrastructuur’ van de branche noemt.

Daarnaast werken de twee bedrijven ook samen om klanten te helpen bij het adopteren van RHOCP met HPE-platforms van proof of concept tot productie. “Het implementeren van grootschalige containeromgevingen naar het datacenter van bedrijven is niet eenvoudig,” zei Neil MacDonald, HPP Blade System’s VP, in een verklaring. “Door onze langdurige samenwerking met Red Hat willen we de acceptatie en implementatie van de RHOCP versnellen met HPE-oplossingen van proof-of-concept tot grootschalige inzet. Klanten van beide bedrijven kunnen nu hun platform moderniseren door gebruik te maken van elk van onze services, ondersteuning en gevalideerde RHOCP-technologiestapels op HPE Synergy en HPE Nimble en 3PAR storage-arrays.”

Samen willen Red Hat en HPE een containergebaseerde oplossing bieden waarmee klanten niet alleen nieuwe cloud-native apps en microservices kunnen bouwen, maar ook oudere toepassingen kunnen moderniseren. Deze gezamenlijk ontworpen containeroplossing is geoptimaliseerd voor continue integratie en continue levering (CI/CD) door RHOCP en voor het uitvoeren van cloud-native microservices-applicaties naast bestaande traditionele en stateful applicaties.