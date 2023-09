Red Hat heeft zijn versie van het OpenStack-beheerplatform geïntegreerd met Red Hat OpenShift. Het nu in preview aangekondigde Red Hat OpenStack Services on OpenShift moet het beheerders makkelijker maken hun (Red Hat) OpenStack-cloudomgevingen te beheren en te schalen.

Met de release van de Red Hat OpenStack Services on OpenShift-preview, eerder ook bekend als Red Hat OpenStack Platform 18, moet het mogelijk tegelijkertijd zowel OpenStack-omgevingen als OpenShift Kubernetes-clusteromgevingen te beheren. Bedrijven hoeven op deze manier niet te investeren in nieuwe oplossingen of toepassingen, maar kunnen gewoon hun bestaande tooling blijven gebruiken. Volgens Red Hat is dit vooral handig omdat steeds meer bedrijven OpenStack en OpenShift als ‘symbiotische’ systemen beschouwen.

Andere voordelen die de komst van de nieuwe oplossing moet brengen, zijn onder meer een grotere flexibiliteit, snelle parallel processing op basis van het Ansible Automation Platform en OpenShift Go Operators, meer schaalbaarheid, een verbeterde beveiliging door versleutelde onderlinge communicatie tussen diensten en een verbeterde observability voor OpenStack.

Uitfasering Tripleo control plane

Meer specifiek zorgt de komst van Red Hat OpenStack Services on OpenShift ervoor dat beheerders complexiteit verminderen en de kosten verlagen. Onder meer doordat zij nu niet meer de Tripleo control plane voor het beheer van OpenStack-omgevingen nodig hebben.

Red Hat OpenStack Platform 17.1 wordt hierdoor de laatste versie van OpenStack van de hybrid-clousspecialist die de klassieke versie van de control plane gebruikt. De nu gebruikte Tripleo control plane wordt nog wel nog tot 2027 ondersteund.