Oracle breidt autonoom cloudaanbod verder uit met drie nieuwe diensten

We zijn aanwezig bij Oracle’s jaarlijkse Media Day op het hoofdkantoor van het bedrijf in Redwood Shores, Californië. Tijdens een van de sessies worden drie nieuwe diensten aangekondigd die worden toegevoegd aan het Autonomous Cloud Platform. Naast de Autonomous Data Warehouse Cloud, komen nu ook Autonomous Analytics Cloud, Autonomous Integration Cloud en Autonomous Visual Builder Cloud beschikbaar. Hieronder leggen we in het kort uit wat hiermee bedoeld wordt.

Voor we de drie nieuwe diensten kort voorstellen, eerst even de overeenkomsten. We hebben het dan met name over het autonome gedeelte van de diensten. De Autonomous Cloud is zonder twijfel een van de speerpunten van Oracle op het moment.

Self-driving

De achterliggende gedachte van de Autonomous Cloud is dat bedrijven hiermee meer kunnen automatiseren. Er zit kunstmatige intelligentie in het platform, die gebruikmaakt van machine learning algoritmes. Drie termen worden door Oracle regelmatig gebruikt als het gaat om de autonome cloud: self-driving, self-securing en self-repairing.

Bedrijven kunnen hiermee volgens Oracle de kosten behoorlijk terugdringen. Ook op het gebied van security heeft een autonome cloud voordelen volgens het bedrijf. Zo kunnen patches sneller worden toegepast, omdat dit geautomatiseerd wordt. Als je bedenkt dat een groot gedeelte van de zwakheden pas opgemerkt wordt nadat er misbruik van gemaakt is. Dit terwijl er dan in veel gevallen al langere tijd een patch beschikbaar is. Soms is deze zelfs al een jaar beschikbaar.

Self-repairing is ook zeker een interessant concept, want dit zorgt ervoor dat een bepaalde dienst van een bedrijf minder vaak down is. Sterker nog, Oracle gaat met bedrijven een Service-Level Agreement (SLA) aan waarin wordt beloofd dat een service niet langer dan 2,5 minuut per maand down is. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het gaat hier om zowel geplande als ongeplande downtime. Volgens Oracle is dit voor een belangrijk deel mogelijk door de zelfhelende eigenschappen van de cloud van Oracle.

Autonomous Data Warehouse Cloud

Eind maart kondigde Oracle al de Autonomous Data Warehouse (ADW) Cloud aan. Dit was het eerste onderdeel van de Autonomous Cloud dat algemeen beschikbaar kwam. Hiermee moeten klanten meer waarde uit hun data kunnen halen.

ADW is volgens Oracle vooral erg interessant vanwege de eenvoud in het gebruik. Daarmee zien we dat ook Oracle zich meer en meer richt op gebruiksgemak. Je hoeft maar vijf dingen in te voeren als je een database-instance inricht. Twee van die invoermomenten zijn dan ook nog je admin-gegevens.

Mark Hurd, CEO van Oracle, had noemde de Autonomous Cloud een van de focusgebieden van het bedrijf.

Er is na het opzetten geen beheer meer nodig, vanwege het autonome karakter van de dienst. Tot slot is het ook erg goed schaalbaar (elastisch, zoals men het bij Oracle zelf noemt). Je kunt zeer gedetailleerd aangeven hoeveel CPU’s je nodig hebt bijvoorbeeld en daar ook eenvoudig tussen schakelen, mocht je later meer of minder nodig hebben. Je krijgt dan een pay-as-you-go model dat we op andere vlakken ook goed kennen van de cloudwereld.

Op het vlak van beheer en schaalbaarheid, is Oracle naar eigen zeggen uniek in de markt. Een grote concurrent op veel vlakken (waar Oracle het dan ook vaak over heeft tijdens Media Day) is AWS. Die kunnen dit niet bieden. Bij het Data Warehouse platform van die aanbieder – Redshift – moet je uit blokken kiezen bij het opzetten en moet je deze ook nog regelmatig tunen. Dat laatste is bij ADW ook niet nodig volgens Oracle, omdat daar de al eerder genoemde kunstmatige intelligentie continu de boel in de gaten houdt.

Drie nieuwe Autonomous Clouds

Bovenstaande karaktereigenschappen kun je doortrekken naar de drie nieuwe autonome cloud-diensten die Oracle vandaag aankondigt. Als het gaat om de Analytics Cloud, zorgt het zelflerende vermogen voor het ontdekken van verborgen patronen tijdens het analyseren van data. Deze patronen kunnen helpen om betere voorspellingen te doen in IoT-omgevingen bijvoorbeeld. Je kunt ook vooraf gebouwde modellen loslaten op de data. Veel standaard queries zijn ingebouwd. Gecombineerd met machine learning moet dit de nodige tijdsbesparing opleveren.

Aangezien er tegenwoordig behoorlijk wat clouddiensten gebruikt worden door bedrijven, is het ook zaak dat processen die gebruikmaken van meerdere applicaties (Oracle, niet-Oracle, in de cloud of on-premises) soepel kunnen draaien. Daarvoor heeft Oracle de Integration Cloud in het leven geroepen. Deze dienst ondersteunt je bij de integratie en gebruikt hier eveneens machine learning voor. De data die hiervoor worden gebruikt, komt uit integraties die in het verleden zijn gedaan. Dankzij de API’s die worden aangeboden, kun je er AI- en machine learning frameworks in embedden. Die kunnen dan weer suggesties geven welke richting je het beste op kunt gaan in een geautomatiseerd proces. Met behulp van Robotic Process Automation kan een en ander ook nog worden geautomatiseerd.

De laatste van de drie nieuwe diensten is de Visual Builder Cloud. Deze moet bedrijven helpen bij de ontwikkeling van nieuwe mobiele en webapplicaties. Dit met weinig tot geen code. Dit is niet zozeer gericht op programmeurs dus, maar meer op mensen die wel een idee hebben van wat ze willen, zonder dat ze zelf kunnen programmeren. Het bouwen van applicaties moet op deze manier sneller gaan.