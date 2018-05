Tweede Kamer trekt gele kaart voor plannen EU-taks op techbedrijven

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moet de Europese Commissie kijken naar een andere manier om techbedrijven te belasten. De meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de plannen die nu op tafel liggen op techbedrijven via een Europees stelsel te belasten. De Commissie wil dat bedrijven belasting gaan betalen over de winst die ze gemaakt hebben in het land waar die ook daadwerkelijk behaald is.

Bedrijven als Amazon, Facebook, Google en Twitter zouden daar forse gevolgen van ondervinden. De manier waarop belastingwetten nu in elkaar steken, voorkomt dat zij overal belasting moeten betalen. Op die manier kunnen techbedrijven gebruik maken van uitzonderingen en minder belasting betalen. Gemiddeld betalen ze momenteel 9,5 procent, terwijl een ‘gewoon’ bedrijf 23 procent afdraagt. Dat vindt de Commissie onrechtvaardig en dus zou er verandering in moeten komen.

Gele kaart

Omdat de Tweede Kamer van mening is, dat als de Europese Commissie dit voorstel ook echt doorvoert, er landelijke bevoegdheden afgepakt worden, is er een gele kaart getrokken. Dat mag, want op deze manier kunnen landen aangeven dat ze van mening zijn dat bepaalde wetgeving niet op Europees niveau besloten mag worden.

Tegenover RTL Z laat Kamerlid Renske Leijten van de Socialistische Partij weten dat het voorstel niet afgeschoten wordt op deze manier, maar dat het “wat betreft de vorm en juridische basis” aangepast moet worden. Er zou dus wel gewoon zo’n wet kunnen komen, maar dan op een andere manier dan momenteel voorgesteld wordt.

Problematisch is onder meer het voorstel om een uniforme belasting van drie procent op te leggen, wat een maximaal tarief is. Volgens de SP is het juist noodzakelijk om een minimumbelasting in te voeren, zodat er niet teveel concurrentie ontstaat tussen landen.