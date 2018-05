Intel en C3 IoT lanceren gezamenlijke software en hardware voor ontwikkeling AI

C3 IoT en Intel gaan samenwerken om software en hardware die geoptimaliseerd is voor AI aan te bieden. De bedrijven bieden daarvoor de AI Appliance, een toepassing die ontworpen is voor klanten die on-premise, hybride en edge-based AI en IoT-toepassingen ontwikkelen.

De twee bedrijven kondigden de samenwerking afgelopen woensdag aan. De bedoeling is om snel te beginnen met het aanbod van software en hardware die geoptimaliseerd is voor AI. De AI Applicnace is daarbij een full-stack turnkey systeem dat gemaakt is voor de ontwikkeling en training van deep learning en andere machine learning modellen. Daarop is niet alleen het C3 IoT-platform voorgeïnstalleerd, ook zit de Microsoft Azure Stack er standaard in.

Voor strenge eisen

Waar het C3 IoT-platform on-premise en in de cloud kan draaien, is de AI Appliance ervoor geoptimaliseerd voor klanten die geen publieke cloudtoepassingen kunnen gebruiken om privacy, security of wettelijke redenen. Ook is de AI Appliance ontwikkeld voor applicaties die geen flexibele cloud-compute vereisen.

C3 IoT en Intel stellen dat de nieuwe dienst geschikt is voor meerdere industrieën, waaronder de financiële sector, mijnsector, olie- en gasbedrijf, gezondheidszorg, fabrieken, luchtvaart, defensie en de publieke sector. Voor deze diensten gelden allemaal extra strenge eisen, waarbij bedrijven niet zomaar elke dienst mogen afnemen.

In een statement laat C3 IoT-CEO Thomas Siebel weten dat de twee bedrijven hopen op deze manier de digitale transformatie van ‘s werelds grootste bedrijven te kunnen versnellen. C3 IoT en Intel bieden meer efficiëntie op operationeel niveau, een verhoogde productiviteit en competitief voordeel.