Intel lanceert NNP-chip voor versnelde AI-training

Intel heeft vandaag plannen onthuld om Nervana Neural Net L-1000 uit te brengen, met de codenaam Spring Crest, die het makkelijker moet maken voor ontwikkelaars om AI-modellen te testen en ontwikkelen. Intel introduceerde afgelopen herfst zijn eerste generatie Neural Network Processor (NNP)-chips, met de codenaam Lake Crest. De nieuwe chips moeten drie- tot viermaal zo snel worden.

De Nervana Neural Net L-1000 wordt de eerste commerciële NNP-chip van Intel en moet eind 2019 breed beschikbaar zijn. De chip werd door manager van de AI-productgroep Naveen Rao aangekondigd tijdens de eerste AI Dev Con van Intel, die gehouden werd in het Palace of Fine Arts in San Francisco.

Toenemend belang AI

Intel stelt dat de Nervana NNP-L1000 ondersteuning biedt voor bfloat16, een format dat in de hele techindustrie gebruikt wordt voor neurale netwerken. Ook zal Intel ondersteuning voor dat format uitrollen naar al zijn AI-producten, waaronder Xeon-processoren en Intel FPGA’s. Daarmee denkt het bedrijf een consistent portfolio uit te kunnen rollen voor heel de markt.

Eerder al rolde Intel AI Core uit, een circuitboard met een Movidius Myriad 2 Vision Processing Unit die fabrikanten on-device machine learning biedt. Dat volgde weer op de release van de Neural Compute Stick met soortgelijke mogelijkheden. De stappen volgen eigenlijk allemaal op nieuwe zetten van Intel de afgelopen tijd om meer aanwezigheid te genereren onder klanten die interesse hebben in de toenemende hoeveelheid AI-toepassingen.

AI speelt sowieso een steeds groter belang in de strategie van Intel. Het bedrijf lanceerde vorige week bijvoorbeeld OpenVINO, een Computer Vision SDK, een framework voor visual AI, dat in combinatie met Movidius gemaakt werd. Die start-up houdt zich bezig met computer vision en werd in 2016 overgenomen door Intel en zal in acht miljoen autonome auto’s gebruikt worden.