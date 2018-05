Intel toont Optane RAM: DDR4 dat permanent actief blijft

Sinds de aankondiging van 3D XPoint-geheugen in 2015 door Intel en Micron, wachten we op het eerste DDR4-geheugen dat de nieuwe techniek gebruikt. Daar komt nu verandering in met Intel Optane DC Persistent Memory. Voorlopig worden enkel Xeon-platformen ondersteund.

3D XPoint heeft ondertussen al heel wat SSD’s gezegend, maar op het allereerste DDR4-geheugen hebben we drie jaar moeten wachten. Waarom is dat belangrijk? 3D XPoint combineert de eigenschappen van flash opslag en DRAM. Net als flash behoudt het zijn waarden wanneer het systeem wordt uitgeschakeld en kan het veel capaciteit op een kleine oppervlakte huisvesten (10 keer meer dan DRAM). Net als DRAM ondersteunt het low latency random access.

3D XPoint

Resultaat van deze combinatie: RAM-latjes met een veel hogere capaciteit die hun data behouden. Het nieuwe 3D XPoint RAM opent heel wat spannende mogelijkheden binnen heel wat toepassingen. Databases zouden bijvoorbeeld hun data niet meer moeten flushen naar een harde schijf. In de verre toekomst zou het zelfs een flinke impact kunnen hebben over hoe besturingssystemen en software worden ontwikkeld.

Intel lanceert het bijzondere geheugen onder de noemer Intel Optane DC Persistent Memory. De reeks DDR4-latjes is beschikbaar in 128 GB, 256 GB en 512 GB en gebruikt 3D XPoint-geheugen in plaats van klassieke DRAM. Het resultaat daarvan is een latency die iets minder goed is dan DDR4 volgens Ars Technica, maar de latjes behouden wel hun opslag.

Ondanks dat ze het klassieke DDR4-formaat gebruiken, kan je ze niet in eender welk systeem integreren. Voorlopig ondersteunt Intel enkel zijn Xeon-platform.

Beperkte test

Intel mikt met het 3D XPoint op systemen waar veel geheugen belangrijk is. Het verkleint de vertraging tussen opslag en CPU vergeleken met klassieke SSD’s. Dat is belangrijk voor heel wat database-achtige workloads en caching. Het vasthouden van de data betekent overigens ook dat nieuw opgestarte servers niet langer terabytes aan data in het geheugen moeten laden. De data is daar al aanwezig.

Wat betreft beschikbaarheid is Intel duidelijk: bepaalde klanten kunnen er al mee aan de slag in 2018. Een bredere beschikbaarheid is pas gepland ergens in 2019. Prijs, prestaties, duurzaamheid, verbruik en compatibiliteit zijn allemaal nog onbekende factoren. Afwachten tot Intel meer details deelt later dit jaar.