Cisco integreert AMD Epyc-chips in nieuwe servers

Het lijkt erop dat AMD stilaan tractie krijgt met zijn Epyc-serverchips. Cisco is de nieuwste partij die mee aan boord is. De USC C4200 Series en de C125 M5 Rack Server Node zijn voortaan configureerbaar met AMD Epyc 7000-series processors.

Het C4200 Rack Server Chassis kan tot vier rack server nodes huisvesten in twee rack units. De UCS C125 M5 Rack Server Node ondersteunt tot twee Epyc 7000-chips, elk met 32 kernen per chip, tot 2 TB RAM en twee PCI Express 3.0-sloten. Er is verder nog plaats voor een optionele vierde generatie Cisco UCS Virtual Interface Card.

Het traject dat AMD tot nu toe heeft afgelegd is niet min. Eind vorig jaar kondigde de Chinese internetzoekgigant Baidu aan dat het AMD Epyc-systemen in de cloud beschikbaar stelt voor AI, big data en andere cloud computing services.

In diezelfde maand werd Microsoft de eerste wereldwijde cloudprovider die gebruikt maakte van Epyc-processors in hun datacenters. HPE, Dell en Cray hebben ondertussen ook al servers klaar die gebruik maken van de serverchips van AMD.

De Cisco UCS C4200 Series Rack Server Chassis en C125 Server Nodes met AMD Epyc-processors worden vanaf Q3 2018 geleverd.