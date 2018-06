‘Digitale werkplek geeft productiviteit, motivatie, tevredenheid en welzijn een boost’

Werknemers die gebruikmaken van een digitale werkplek zijn niet alleen productiever, maar beschikken ook over meer motivatie, zijn tevredener met hun beroep en spreken over een beter welzijnsgevoel. Dat blijkt uit een studie van HPE-Aruba, die tijdens zijn EMEA Atmosphere-conferentie onthuld is.

Zowel bedrijven als mensen profiteren van een digitaal-aangedreven werkplek, terwijl bedrijven waarbij technologie nog niet echt vordert dreigen achter te gaan lopen en weinig talent aantrekken. Daarbij maakt Aruba de kanttekening dat bedrijven waakzaam moeten zijn, aangezien digitale werknemers meer risico’s nemen met data en informatie-security. Aruba komt tot de conclusies door onderzoek onder 7.000 werknemers verdeeld over 15 landen.

Uitkomsten

In zijn rapport spreekt Aruba over ‘Digital Revolutionaries’. Dat zijn medewerkers die gebruikmaken van werkplekken met de nieuwste technologieën. Van deze groep spreekt waarschijnlijk 51 procent eerder uit erg tevreden te zijn met hun werk, in vergelijking met personen die minder toegang hebben tot dergelijke technologieën. Ook is het van invloed op de balans tussen werk en leven, de motivatie en de tevredenheid over de visie van het bedrijf. Voor deze onderdelen gelden respectievelijk 43 procent, 60 procent en 91 procent.

Meer dan de helft (65 procent) is enthousiast over de professionele ontwikkeling en groei die voortkomt uit het gebruik van digitale technologie. Bij de groep met minder technologische middelen komt het percentage uit op 31 procent. De Digital Revolutionaries zijn tevens eerder in staat om nieuwe werkvaardigheden aan te leren: 72 procent tegenover 58 procent.

Het onderzoek bevestigt dat technologieën een positieve invloed hebben op de productiviteit, iets wat al regelmatig geassocieerd wordt met de digitale werkplek. Maar liefst 73 procent van de ondervraagden ziet dat het extra productiviteit oplevert. Ook de samenwerking wordt hierdoor bevorderd, zo stelt 70 procent van de medewerkers.

Tot slot gaat het onderzoek in op de tijd die komen gaat, waarbij automatisering een veel besproken thema is. Hoewel het soms gezien wordt als een bedreiging voor de werkgelegenheid, blijkt 71 procent van de werknemers een volledig geautomatiseerde werkplek graag te verwelkomen. Organisaties kunnen hiermee slimmere en effectievere werkomgevingen creëren.

Techzine is deze week aanwezig bij EMEA Atmosphere, om de ontwikkelingen rondom HPE-Aruba te volgen. Houd de website in de gaten voor nieuws en achtergronden.