Europese Unie voert straks maximumtarieven voor internationale telefoongesprekken in

De Europese Unie heeft een akkoord gesloten over telecomregels. Het is een herziening van een de regels die in 2009 voor het laatst herzien waren. De belangrijkste toevoeging is ditmaal de invoer van maximumtarieven voor gesprekken tussen mensen die zich in verschillende EU-landen bevinden.

In een bericht stelt de Europese Commissie dat de maximumtarieven neerkomen op 19 eurocent per minuut. Daarnaast zijn de maximale kosten voor een sms 6 cent. Daarmee worden de kosten van bellen en sms’en in de Europese Unie flink teruggedrongen.

Lagere kosten

Persbureau Reuters meldt dat de kosten voor internationale gesprekken binnen de Europese Unie momenteel tussen de 5 en 80 cent bedragen. Telecomproviders verdienen er dan ook flink geld mee en zijn niet blij met deze nieuwe maatregel. Ze zouden het maar populistisch en vooral ook onnodig vinden – dat laatste in het licht van gratis diensten die al erg populair zijn.

De maximumtarieven voor telefoongesprekken vormen de volgende maatregel die de Europese Unie op telecomgebied genomen heeft. De EU kwam eerder al met de mogelijkheid voor consumenten om hun internetbundel in alle EU-landen te gebruiken. Met dat soort maatregelen maakt het supranationale orgaan zich populair, na jaren van kritiek.

Overigens worden er meer regels geïntroduceerd binnen de herziening. Zo is het ook de bedoeling dat 5G-frequenties beschikbaar worden gemaakt. Ook wil de EU dat alle huishoudens binnen de Unie in 2025 een minimale downloadsnelheid van 100 Mbit/s ter beschikking hebben. Publieke instellingen moeten tegen die tijd minimaal 1 Gbit/s aan data kunnen binnenhalen.

De nieuwe regels moeten overigens nog goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europarlement.