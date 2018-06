Mailaccount voormalig Amerikaans minister Binnenlandse Veiligheid was gehackt

Vlak voordat John Kelly in de Verenigde Staten aantrad als minister van Binnenlandse Veiligheid, werd een van zijn persoonlijke e-mailaccounts gehackt. Kelly is momenteel stafchef in het Witte Huis, maar de hack vond plaats voordat hij in die positie aantrad. Of er ook gevoelige informatie gelekt is, is helaas niet bekend.

De hack kwam aan het licht nadat de site BuzzFeed een mail van Kelly in handen kreeg via de Freedom of Information Act (FOIA). Die wet is vergelijkbaar met de WOB hier in Nederland en stelt journalisten ertoe in staat via een gemotiveerd verzoek geheime overheidsinformatie vrij te krijgen.

Gehackte mail

In een mail van Kelly valt het volgende te lezen: “Dan is er nog de hack waar een van mijn persoonlijke accounts recent door getroffen werd. Ik doe tegenwoordig bijna alles via telefoon, of face-to-face communicatie”, schrijft hij. Opvallend is ook dat Kelly de persoon met wie hij mailt vraagt om dat niet meer te doen.

Dat in het licht van precies die wet; “FOIA is echt en iedereen bevindt zich hier in de beerput en gerechtelijke actie rond persoonlijke accounts vindt ook echt plaats.” In een poging te voorkomen dat er informatie naar buiten komt via FOIA-verzoeken, wilde Kelly dus liever niet meer dat er gemaild werd over gevoelige onderwerpen.

Het is niet duidelijk of de mailaccount van Kelly gebruikt werd voor overheidszaken, of dat er iets gevoeligs op te vinden was. In elk geval zouden Trump-medewerkers vlak na de inauguratie van Donald Trump van de NSA te horen hebben gekregen dat ze niet langer hun persoonlijke smartphones en mailaccounts mochten gebruiken. Dat omdat ze kwetsbaar zouden zijn voor spionage vanuit China, Rusland en andere vijanden van de Verniegde Staten.