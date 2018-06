Linux: geen zorgen nodig over overname GitHub door Microsoft

Dat Microsoft GitHub overneemt kan tot nu toe bijna alleen maar op kritiek rekenen. Sterker nog: het was reden voor ontwikkelaars om over te stappen op concurrent GitLab. Nu is er een grote partij die zich voor de overname uitspreekt: de Linux Foundation, die het een overwinning vindt voor open source.

“Het is behoorlijk goed nieuws voor de wereld van open source en we zouden de slimme zet van Microsoft moeten vieren”, schrijft Jim Zemlin, uitvoerend directeur van de Linux Foundation in een blog over de overname. Zemlin was de afgelopen jaren juist kritisch op Microsoft, omdat het bedrijf het op een gegeven moment openlijk opnam tegen de open source gemeenschap en de Linux Foundation. Maar die tijden zijn voorbij.

Nieuwe tijden

Zemlin erkent in zijn blog dat er nog altijd wantrouwen bestaat tussen de gemeenschap en Microsoft. Maar dat “diepe wantrouwen” moet ondertussen plaats maken voor een nieuw gevoel. “De tijden zijn veranderd en wellicht is dit het moment om te erkennen dat we allemaal volwassen zijn geworden – de industrie, de open source community en ikzelf.”

Net als zoveel anderen al opgemerkt hebben, is Microsoft onder CEO Satya Nadella een ander bedrijf. Onder Steve Ballmer werd open source nog met afschuw aanschouwd; sterker nog, Ballmer noemde Linux ooit een kanker voor de wereld van besturingssystemen. Maar die tijden zijn voorbij.

Zemlin denkt dat Microsoft de juiste gedachte heeft als het aankomt op de overname van GitHub. Het bedrijf beloofde nadruk te leggen op ontwikkelaars en stelde Nat Friedman aan als nieuwe leidinggevende van GitHub. Die liet al weten dat projecten als Atom niet stopgezet worden en dat er actief samengewerkt blijft worden met ontwikkelaars.

Overigens zouden er niet zo heel veel ontwikkelaars zijn gestopt met GitHub; volgens Friedman is het een “extreem klein” aantal mensen die dat gedaan hebben en is dat aantal de afgelopen dagen weer gecompenseerd.