Geheime hardware van Microsoft onthuld in gelekte documenten

Gelekte interne documenten tonen de nabije toekomst van Microsoft op vlak van hardware. Het zou gaan om een trio van Surface-toestellen en een nieuwe versie van de Hololens.

Het gebeurt niet dikwijls dat zo’n kritieke documenten tot bij de pers geraken, maar Thurrott heeft de hand kunnen leggen op de complete hardware roadmap tot 2019. Daarin staan drie verschillende Surface-toestellen met de codenamen Carmel, Libra en Andromeda.

Surface-tablet

Libra zou een goedkope Surface tablet worden waarover we eerder al schreven. De focus van Microsoft lag de afgelopen jaren op de duurdere Surface Pro-tablets, maar het wil nu een deel van de tabletmarkt die de Apple iPad domineert. Vooral voor onderwijs is een goedkoper Surface-toestel belangrijk om marktaandeel te winnen.

Carmel is de volgende generatie Surface Pro-toestellen. Deze tablets krijgen de laatste nieuwe Intel-chips mee met codenamen Whiskey Lake (Kaby Lake refresh) en Amber Lake (Kaby Lake Y). Deze chips zullen dezelfde 8ste generatie merknaam dragen. Whiskey Lake is een quadcorechip met GT2-graphics en 15 watt verbruik. De Amber Lake-chips hebben een verbruik van 4,5 watt en worden evoluties van de huidige Y-chips. Beide worden nog op een 14 nanometerproces gebakken. Het zullen vermoedelijk de laatste chips worden, voordat Intel de stap naar 10 nm zet volgend jaar.

Intel Whiskey Lake en Amber Lake zijn volgens geruchten vanaf de herfst beschikbaar. Je mag erop rekenen dat de Surface Pro-toestellen ook niet eerder beschikbaar zullen zijn.

Dubbel scherm

Andromeda is het laatste Surface-toestel op de lijst, en meteen ook het meest mysterieuze. Eind vorig jaar diende Microsoft een patentaanvraag in voor een apparaat met twee schermen. Het zou een volledig nieuwe markt bedienen en dit jaar nog uitkomen. De documenten citeren dat niet alleen Microsoft hieraan werkt, maar dat het de OS-blauwdrukken aan andere fabrikanten hebben geleverd om gelijkaardige apparaten te maken. Misschien is het wel de illustere Surface Phone waarop Windows Phone-liefhebbers al jaren wachten? De toekomst zal het uitwijzen.

Verder tonen de documenten een nieuwe versie van de Hololens onder de codenaam Sydney. De nieuwe bril zou in Q1 2019 op de markt komen voor ontwikkelaars en later dat jaar voor het brede publiek. De nieuwe Hololens zal vermoedelijk compatibel zijn met Project Kinect for Azure en maakt gebruik van een tweede generatie holographic processing unit.

De interne lijst met codenamen oogt interessant, maar de lijst dateert wel van enkele maanden geleden toen Terry Myerson nog verantwoordelijk was voor de Windows and Devices Group. Nu Myerson het bedrijf heeft verlaten na een reorganisatie, is het perfect mogelijk dat de plannen gewijzigd zijn.