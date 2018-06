Docker breidt mogelijkheden rondom containerbeheer uit

Docker kondigt een aantal nieuwe mogelijkheden en tools voor enterprises aan. Zo is het mogelijk om gecontaineriseerde applicaties in meerdere cloudomgevingen te beheren. Hiermee ondersteunt Docker organisaties die groeien, aangezien ze niet iedere keer een andere set containermanagementtools hoeven te gebruiken voor een nieuwe cloudprovider.

Aan ZDNet legt Docker uit dat containers en gecontaineriseerde applicaties vrij mobiel zijn. Voor de werking en tools voor gebruikersmanagement, deployment, logging en monitoring geldt echter dat ze specifiek functioneren voor de verschillende locaties die gebruikt worden. Naarmate een organisatie groeit komt die steeds meer inefficiëntie tegen.

Docker komt ook met een update voor zijn Enterprise Edition, waardoor klanten applicaties kunnen beheren die ingezet worden op Kubernetes op Windows. Dit volgt kort op de beschikbaarheid van Kubernetes op Linux.

Daarnaast onthult Docker zogeheten templated workflows, om Docker toegankelijker te maken voor meer ontwikkelaars. Met de templates kunnen de developers de applicaties automatisch laten bouwen in de Docker-omgeving. Op deze manier houdt de ontwikkelaar tijd over voor andere taken. Dit is met name handig aangezien het voor hen lastig is om Docker-experts te worden, erkent het bedrijf.

Streven

De nieuwigheden zijn met name bedoeld om gebruikers een keuze te bieden. Zij kunnen namelijk de cloud of cluster gebruiken die vanuit een economisch perspectief of de dienstverlening bij hen past. Ook voldoet Docker aan de toenemende behoefte aan het gebruik van containers op schaal. Waar de technologie eerst nog door een kleine groep gebruikt werd, gebruiken enterprises het nu als standaard applicatie-omgeving.

Docker geeft Enterprise Edition-gebruikers via een dashboard overzicht over al hun applicaties. Vanuit hier is te bepalen waar ze applicaties inzetten. Via het dashboard zijn tevens applicaties te migreren, repliceren en is security te regelen.