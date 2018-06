Microsoft neemt afstand van bijdrage aan Amerikaans migrantenbeleid

Afgelopen weekend ontstond er een heuse storm rond het migratiebeleid van Amerikaans president Donald Trump. Die storm is nog niet voorbij, want Microsoft zag hierin alle reden om afstand te nemen van het officiële regeringsbeleid. Dat ondanks dat het bedrijf samenwerkt met de overheid bij de grensbewaking van de Verenigde Staten.

Maandag haalde Microsoft een blogbericht offline over de samenwerking met de Amerikaanse regering aan grensbewaking. Daarin schreef het nog dat het trots was op zijn samenwerking met de overheid, maar volgens financieel persbureau Bloomberg is het bedrijf daar klaarblijkelijk ondertussen iets minder trots op. Tegelijk meldt een woordvoerder van Microsoft dat het offline halen van het bericht een vergissing was – ondertussen staat het weer op de site.

Ongrondwettelijk beleid

Onder Donald Trump is besloten om kinderen van hun ouders te scheiden als zij naar de Verenigde Staten willen migreren. Dat zorgde voor een heuse storm, want het beleid is volgens kenners in strijd met de grondwet. Iedereen, ook illegalen, heeft in principe het recht om te proberen naar de Verenigde Staten te migreren, waarbij het volgens criticasters en kenners niet de bedoeling kan zijn om kinderen van hun ouders te scheiden.

Trump kreeg daarop al kritiek van onverwachte hoek: van zijn vrouw Melania liet in een opvallend statement te weten het beleid van haar man te verafschuwen. Ze wil dat kinderen niet langer weggehaald worden bij hun ouders en dat de partijen in het land samenwerken aan nieuwe wetgeving. Het is een opvallende stap, want normaliter spreekt een first lady zich niet op deze manier uit over het overheidsbeleid.

Mensen die illegaal de Verenigde Staten intrekken, wordt nu als crimineel behandeld. Kinderen worden daarom weggehaald bij hun ouders en in opvangcentra geplaatst. De duur van die opvang is onbekend en de afgelopen maand zijn zo’n tweeduizend kinderen van hun ouders gescheiden. Er zijn vanuit diverse hoeken oproepen om het beleid zo snel mogelijk te hervormen, maar Trump lijkt er niet heel vatbaar voor.

Samenwerking Microsoft

Aan dit alles werkt Microsoft mee door zijn clouddienst Azure ter beschikking te stellen. Gevoelige gegevens worden door de servers van Azure verwerkt en zijn daarmee veilig. Dat stond ook in de oorspronkelijke blog die Microsoft gepubliceerd had. Daarmee draagt het niet direct bij aan het migrantenbeleid van Trump.

In een aanvullend statement stelt Microsoft overigens dat het ook tegen het huidige beleid is. “we roepen de regering op om zijn beleid te veranderen en het Congres op om wetgeving door te voeren die ervoor zorgt dat kinderen niet langer van hun families geschieden worden”. Het benadrukt ook op geen enkele manier bij te dragen aan het scheiden van kinderen en ouders.