Intel moet AMD agressief beconcurreren in de servermarkt

Het is ongeveer een jaar geleden dat AMD zijn nieuwe Epyc serverchips heeft aangekondigd. AMD zit in een positieve spiraal met zijn Ryzen-chips die de strijd aankunnen met Intel Core-chips. Wat betreft Epyc-serverprocessors heeft AMD een flinke stap gezet. Dat verhoogt de druk bij Intel.

In een interview met Instinet heeft Intel CEO Brian Krzanich openlijk gepraat over de concurrentie met AMD in serverland en hoe de strijd gaat evolueren. Intel realiseert zich heel goed dat het marktaandeel zal verliezen de komende periode. Dat klinkt negatief, maar met 99 procent van de markt in Intels handen kan je alleen maar verliezen.

Marktaandeel

“Het is onze job om het marktaandeel van AMD niet verder dan 15 tot 20 procent te laten komen,” zegt Krzanich. Dat is een flink aandeel dat Intel zou kunnen verliezen, ook al gaan ze er licht over. Vorig jaar bedroegen de inkomsten uit datacenters 19,1 miljard dollar en 8,4 miljard dollar operationele winst. In 2013 bedroeg dat nog 12,2 miljard dollar en 5,5 miljard dollar operationele winst.

Om je een idee te geven hoe belangrijk datacenters zijn voor Intel: de consumententak heeft een operationele winst van 12,9 miljard dollar volgens ExtremeTech. De servers zijn bijzonder belangrijk voor Intel, ondanks de schaal van de consumentenchips.

Voor Q1 2018 noteert Intel 5,2 miljard dollar inkomsten, met een operationele winst van 2,6 miljard dollar. De winst ligt hiermee 75 procent hoger van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De datacentergroep van Intel groeit heel hard en de winsten zijn lucratief. Dat maakt het extra frappant dat de CEO van Intel zo licht gaat over het verlies van marktaandeel.

Naïef

Mogelijk is Intel naïef en heeft het naar het verleden gekeken. Daar heeft AMD ooit nog wel eens marktaandeel ingenomen rond 2006 met de razend succesvolle dualcore Opteron-processors. AMD kon hiermee bijna 30 procent marktaandeel afsnoepen, maar kon niet blijven evolueren en verloor dat aandeel de komende jaren heel snel. Mogelijk rekent Intel opnieuw op eenzelfde scenario?

Het rekent mogelijk ook op de conservatieve aanpak van grote bedrijven. Zeker nu hardware steeds duurder wordt voor meer rekenkracht, is een voorzichtige aanpak logisch. Dan is Intel de logische keuze gezien het stabiele verleden van de chipgigant.

CEO Lisa Su van AMD is trouwens veel voorzichtiger wat betreft servermarktaandeel. Het bedrijf mikt op 4 tot 6 procent van de markt dit jaar, niet de 15 tot 20 procent. Intel zal sowieso niet stilzitten de komende periode en heeft met het Optane-geheugen een heel interessante optie om in de toekomst ook marktaandeel te winnen in de geheugenmarkt.