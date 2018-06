Meer vraag dan ooit naar werknemers met kennis van open source

De vraag naar werknemers met kennis van Linux en open source ligt hoger dan ooit tevoren. Dat blijkt uit het wereldwijde Open Source Jobs Report van de Linux Foundation en vacaturesite Dice.

Het aanwerven van opensourcetalent is een prioriteit voor 83 procent van de werkgevers, ten opzichte van 76 procent vorig jaar. Tegelijk geeft 87 procent van de rekruteringsmanagers aan dat ze moeite hebben om dergelijke profielen te vinden, zo blijkt uit het rapport.

Open source is niet meer weg te denken uit software-ontwikkeling, zelfs bij propriëtaire applicaties. Een recente audit van 1.000 veelgebruikte bedrijfstoepassingen trof opensource-componenten aan in 96 procent van de gevallen. Het gemiddelde percentage van codebase die open source is, bedroeg 57 procent, tegenover 36 procent in 2017.

Dat creëert een overvloed aan vacatures voor profielen met kennis van open source. Meer dan de helft (52%) van de rekruteringsmanagers geeft aan dat ze in de volgende zes maanden meer opensourcetalent willen aanwerven dan in het voorbije half jaar. Aan de andere kant van de lijn zegt 55 procent van de opensourceprofessionals dat ze met gemak een nieuwe job kunnen vinden als ze dat wensen.

Containers

Linux staat bovenaan als de meest gevraagde vaardigheidscategorie. Het wordt als verplichte kennis beschouwd voor de meeste instapvacatures. Dat is niet verrassend gezien de enorme populariteit van cloud- en containertechnologieën, evenals DevOps-praktijken, die allemaal doorgaans op Linux draaien.

Met name het belang van containers is in het afgelopen jaar sterk gestegen. 57 procent van de rekruteringsmanagers is specifiek op zoek naar die expertise. Vorig jaar was dat nog maar 27 procent.

Ondersteuning

Bedrijven realiseren zich dat het ondersteunen van opensourceprojecten waardevol kan zijn voor het aantrekken en behouden van nieuw talent. 57 procent van de rekruteringsmanagers zegt dat hun organisatie bijdraagt aan opensourceprojecten. Bijna de helft (48%) geeft aan dat hun werkgever bijdraagt aan een opensourceproject of het financieel ondersteunt met het expliciete doel om ontwikkelaars aan te trekken die aan het project werken.

De Linux Foundation en Dice bevroegen voor hun rapport 750 rekruteringsmanagers in enterprise, kmo’s, overheidsinstellingen en rekruteringsbedrijven wereldwijd. Daarnaast namen ook 6.500 opensourceprofessionals deel aan de enquête.