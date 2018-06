Colt verbindt met nieuw netwerk Amerikaanse multinationals met Europa

Colt Technology Services maakt een Amerikaans netwerk beschikbaar dat multinationals en financiële dienstverleners verbindt met Europa en Azië. Dertien grote Noord-Amerikaanse steden, waaronder New York en Chicago, zijn verbonden met zijn Aziatische en Europese metronetwerken. Met dit software-gedreven netwerk wil het bedrijf het model voor intercontinentale datadiensten opnieuw uitvinden.

In Europa en Azië heeft Colt alle zeggenschap over het Colt IQ Network. Hiermee kan het voorzien in de zakelijke behoeften van bedrijven zonder te worden vertraagd door een lange service chain. Dit netwerk biedt multinationals de mogelijkheid om direct de bandbreedte op te voeren en netwerkdiensten snel naar nieuwe locaties uit te breiden, wat ideaal moet zijn voor bedrijven die op internationale expensie inzetten.

Het IQ Network biedt bedrijven real-time grip op hun op verschillende continenten verspreide technologische infrastructuur. De on-demand netwerkdiensten van Colt zijn via een klantenportaal binnen enkele minuten te activeren. Daarbij kan de klant zelf beslissen wanneer hij de bandbreedte opvoert of reduceert.

Omvang

Colt PrizmNet dient als een financieel extranet dat een wereldwijd ecosysteem van marktpatijen verbindt met meer dan 120 beurzen, locaties cloudproviders en service providers. Het biedt toegang tot elke andere verbonden organisatie en grip op diensten via een online portal. Colt PrizmNet realiseert connectiviteit met onder meer de Nasdaq, AWS en Trading Technologies.

Voor zijn netwerk maakt Colt gebruik van ruim 870 datacenters en 26.000 gebouwen met glasvezelverbindingen. Klanten worden verbonden met de belangrijkste financiële knooppunten. Het Amerikaanse dienstenaanbod omvat zakelijke bandbreedtediensten tot 100 Gbps. Deze worden over volledige golflengtes en Ethernet geleverd, inclusief private netwerkopties en diverse wholesale-diensten.

In Europa en Azië biedt Colt bedrijven toegang tot on-demand bandbreedte met zijn On Demand-dienst, die in het vierde kwartaal van 2018 in de Verenigde Staten zijn intreden doet.