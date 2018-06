Nvidia komt met extra krachtige Titan V GPU voor AI-onderzoek

Jensen Huang, CEO van Nvidia, heeft een nieuwe variant van de 3.000 dollar kostende Titan V GPU onthuld. Die werd vorig jaar door het bedrijf nog onthuld als de krachtigste GPU voor een computer ooit, maar heeft nu een nog krachtigere versie gekregen: de Titan V CEO Edition.

Dat meldt de site ZDNet vandaag. Huang onthulde de Titan V CEO Edition tijdens de Computer Vision and Pattern Recognition conferentie in Salt Lake City, Utah. Daar gaf hij ook meteen twintig van de GPU’s weg aan AI-onderzoekers die werken aan projecten rond robotica en autonoom rijdende voertuigen. Voorlopig zijn dat ook de enige mensen die een van de limited edition GPU’s krijgen.

Voor onderzoekers

De Titan V is de krachtigste GPU die Nvidia voor pc’s ontwikkelde. Gamers zullen de rekenkracht van de GPU fantastisch vinden, maar hij is toch echt ontworpen voor onderzoekers. De Titan V is gebouwd met de Volta-technologie en maakt gebruik van de Nvidia Tensor-kernen.

Hoe duur het model precies is, weten we helaas niet. Maar de site AnandTech stelt op basis van de specificaties, de prijs van de GPU ergens tussen de standaard Titan V en Nvidia’s veel duurdere Tesla V100 GPU’s zal liggen. Laatstgenoemde GPU’s kosten zo’n 10.000 dollar.

De GPU’s die nu weggegeven zijn lijken in elk geval gebruik te maken van de nieuwe 8-Hi HBM2 memory stacks die Nvidia ook voor de 32GB Tesla-GPU’s gebruikt. Het is nu de vraag of ze straks ook op de markt komen, of dat de CEO Edition enkel voor onderzoekers blijft.