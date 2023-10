Terwijl Nvidia miljarden binnenharkt aan de verkoop van AI-hardware, heeft de concurrentie het nakijken. Toch overwegen de autoriteiten of men deze dominante marktpositie ongemoeid kan laten. Vorige week werden de Franse kantoren van de GPU-maker binnengevallen, terwijl ook de EU een onderzoek start.

De vraag naar AI-applicaties is dit jaar geëxplodeerd, met als gevolg dat de hardware om AI te kunnen draaien eveneens niet aan te slepen is. Nvidia behaalde meer dan 6 miljard dollar winst in het vorige kwartaal. De eigen GPU’s staan bekend als de krachtigste AI-accelerators op de markt, op grote afstand van het aanbod vanuit Intel, AMD en anderen.

De EU heeft volgens bronnen van Bloomberg informeel rondgevraagd naar mogelijke anticompetitieve handelingen van Nvidia. Mogelijk gebeurt er verder niets, hoewel Brussel wel overweegt of er actie nodig is om de machtige positie van de GPU-reus te temperen. Het marktaandeel van Nvidia op het gebied van datacenter-GPU’s liegt er niet om: meer dan 90 procent.

Accelerated computing

Nvidia heeft al decennia ingezet op accelerated computing, een verzamelnaam voor hardware-toepassingen die gericht zijn op zeer specifieke taken. Daaronder valt het trainen en draaien van AI-modellen, waarbij het ontwerp van GPU’s uitermate geschikt blijkt te zijn. Inmiddels zorgt de verkoop daarvan aan datacenterklanten voor het merendeel van de jaaromzet van Nvidia.

Het bedrijf zou echter vanuit de Europese Unie weerstand kunnen verwachten. Het blok kan maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet eisen als boete voor het misbruiken van de eigen machtspositie. Daaronder valt het vaststellen van een lage prijs om de concurrentie buiten te sluiten. Momenteel is de vraag naar Nvidia-chips dermate hoog dat het juist een enorm bedrag rekent voor de aanschaf van nieuwe hardware. Een tekort aan GPU’s van Nvidia lijkt er momenteel juist toe te leiden dat de concurrentie profiteert van de AI-hype. Klanten kiezen bijvoorbeeld meermaals voor alternatieve oplossingen van Intel om alsnog snel aan een product te komen.

Overigens is Nvidia een bekende van mededingingsautoriteiten. Het trachtte in 2021-22 het Britse ARM over te nemen van SoftBank, maar moest hiervan afzien onder druk van regelgevers.

Beluister ook onze podcast over de opmars die Nvidia dit jaar heeft meegemaakt: