RAI Amsterdam gaat met AI bezoekerservaring verbeteren

Beurs- en congresorganisatie RAI Amsterdam gaat een kunstmatige intelligentie (AI)-gestuurde recommender inzetten voor evenementen. Zo’n recommender beveelt op basis van persoonlijke interesses en andere data content of producten aan. De technologie is ontwikkeld in samenwerking met ORTEC.

Binnen RAI is één van de belangrijkste doelen om bezoekers en exposanten op een inspirerende wijze samen te brengen. Dit gaat beter indien de beurs- en congresorganisatie beter zijn bezoekers begrijpt, legt CIO Bret Baas uit. De recommender van ORTEC werd op een aantal andere beurzen getest, waarbij het direct duidelijk werd dat de kans en kwaliteit van de ontmoetingen aanzienlijk verbeteren.

Zodoende wordt de technologie door RAI nu voor ieder zelf georganiseerd evenement ingezet. De beurs- en congresorganisatie is begonnen met het sturen van persoonlijke aanbevelingen aan zijn bezoekers voorafgaand aan hun beursbezoek. Dit wordt uitgebouwd naar de oriëntatiefase, de reisvoorbereiding en de nazorgfase. Zo wil het de bezoekers langs de hele visitor journey helpen meer waarde te halen uit de evenementen.

Technologie

Voor het systeem worden AI-technieken als machine learning, data mining en user modeling ingezet. ORTEC noemt recommenders zelf vooral interessant omdat ze iets menselijks helpen. Door middel van een combinatie van algoritmes is de technologie in staat de kennis over gebruikers te mobiliseren en de balans te vinden tussen interesse, inspiratie en verleiding.

Gegevens zoals reviews of gedrag worden dan vertaald naar gepersonaliseerde aanbevelingen. De technologie baseert beslissingen daarbij ook op data over het gedrag van alle gebruikers. “Zo wordt de collectieve intelligentie van de gehele gebruiksgroep omgezet naar een rode draad door de content”, legt data scientist Pieter Bons van ORTEC uit.

Inrichten

Bons verwacht dat inzichten uit de recommender voor RAI op termijn ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld het slimmer inrichten van de beursruimte, in lijn met de informatiebehoeften van bezoekers. Ook zijn er nieuwe onderwerp te ontdekken die op een beurs behandeld moeten worden.