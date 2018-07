Formule 1 omarmt AWS als technologie- en cloudpartner

Vlak voor de GP in Oostenrijk afgelopen weekend heeft de Formula One Group een samenwerking met Amazon Web Services afgesloten. De Formule 1 gaat een groot gedeelte van zijn on-premise datacenters verhuizen naar AWS en gaat bepaalde processen standaardiseren binnen het AWS-ecosysteem.

Formule 1 gaat samenwerken met AWS om race strategieën, data tracking systemen en digitale uitzendingen te verbeteren. Het gaat daarvoor een deel van het AWS-portfolio gebruiken waaronder Amazon SageMaker, AWS Lambda en AWS Analytics Services.

Deep learning

Formule 1 gaat ook AWS Elemental Media Services gebruiken om video asset workflows te voeden. Hiermee hoopt het de kijkervaring te verbeteren van zijn 500 miljoen fans wereldwijd.

Amazon SageMaker wordt ingeschakeld om door de historisch racedata over de afgelopen 65 jaar te grasduinen. De data wordt bewaard in Amazon DynamoDB en Amazon Glazier en geven datawetenschappers de mogelijkheid om deep learning modellen te trainen.

Met deze informatie kunnen racevoorspellingen worden gedaan en kunnen ze fans inzichten geven in bliksemsnelle beslissingen en strategieën van de teams en rijders. Zo kunnen F1 data-analisten bijvoorbeeld de ideale timing berekenen voor F1-bolides om te pitten en wanneer de banden maximaal zouden presteren.

Kijkervaring

De realtime racedata worden gestreamd naar AWS dankzij Amazon Kinesis. De Formule 1 kan op deze manier belangrijke prestatiedata verwerken en analyseren in elke bocht op elk F1-circuit. Daarna kan het beroep doen op geavanceerde machine learning via Amazon SageMaker zodat het perfect kan tonen waar rijders het maximale van zichzelf geven en waar niet.

Door al deze info te delen met fans over live uitzendingen en digitale platformen hoopt Formule 1 de kijkervaring te verbeteren. Fans kunnen zo diep in de data duiken van hun favoriete teams en rijders om nog meer van F1 te begrijpen en genieten. Aandachtige fans hebben afgelopen weekend al een beetje kunnen proeven van deze extra verdieping. Af en toe verscheen er ‘F1 Insights’ op het scherm met extra informatie over een bepaalde snelheid in een bocht of de ideale pitstopstrategie.