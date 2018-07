Windows 10-API hint naar opvouwbaar Surface-toestel met twee schermen

De geruchten dat Microsoft aan een opvouwbaar Surface-toestel met twee schermen werkt, doen al enkele maanden de ronde. Na interne lekken en patentaanvragen, wijst nu ook een nieuwe API in de Windows 10-preview in die richting.

Twitter-gebruiker WalkingCat ontdekte de API, die bedoeld is voor apparaten met twee schermen en een scharnier. Via de API kunnen applicaties de oriëntatie van de twee schermen en de positie van het scharnier opvragen. De verschillende mogelijke posities (Closed, Concave, Flat, Convex, Full) maken duidelijk dat het om een scharnier gaat dat de volle 360° kan draaien.

Uit de code valt verder af te leiden dat het apparaat zowel enige functionaliteit biedt in gesloten staat, als helemaal open met een scherm aan voor- en achterkant.

Andromeda

Onafhankelijk van de ontdekking van de API, berichtte The Verge afgelopen weekend over een intern document dat spreekt over een Surface-toestel in zakformaat. Het apparaat staat momenteel intern bekend onder de noemer Andromeda en wordt door Microsoft beschreven als een nieuwe en disruptieve productcategorie die het onderscheid tussen pc en mobiel doet vervagen.

“Het is een nieuw Surface-toestel in zakformaat dat innovatieve nieuwe hardware- en software-ervaringen samenbrengt om een echt persoonlijke en veelzijdige computerervaring te creëren”, klinkt de officiële beschrijving in het interne document.

Volgens de informatie van The Verge wordt Andromeda nog steeds in het geheim door Microsoft ontwikkeld, en lijken de huidige prototypes identiek op 3D-conceptbeelden die door designer David Breyer werden ontworpen op basis van de patentaanvragen.

Microsoft zou verder met stylus-input experimenteren, zodat het apparaat als een digitaal notitieboekje kan worden gebruikt. Verder zou ook nog onderzocht worden of een ARM- of Intel-chip beter geschikt is. Tenzij Microsfot alsnog besluit om de stekker eruit te trekken, zou Andromeda nog dit jaar het licht kunnen zien, gevolgd door gelijkaardige apparaten van OEM’s daarna.