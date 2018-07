Lancom introduceert biometrische authenticatie in VPN Client

Lancom Systems maakt de beschikbaarheid bekend van versie 4.10 van zijn op IPSec-gebaseerde Advanced VPN Client (AVC). Deze versie komt met verschillende functies, waaronder biometrische authenticatie. Bij het opzetten van een VPN-verbinding kan er gebruikgemaakt worden van een vingerafdruk of een scan van het gezicht.

Het authenticatieproces kan met een klik op de knop in gang worden gezet. De verbinding wordt pas tot stand gebracht wanneer het authenticatieproces met succes is voltooid. Voor de biometrische functionaliteit is wel Windows 8.1 of hoger vereist. Op computers die niet zijn uitgerust met hardware voor biometrische authenticatie of waarop deze functie niet is geactiveerd, kan als alternatief ook ingelogd worden met een wachtwoord.

Aanmelden bij draadloze hotspots

Met deze clientversie is veilige authenticatie mogelijk nog voordat op de computer wordt ingelogd, ook op een wifi-hotspot. Gebruikers van de VPN-functie Windows Pre-Logon kunnen een VPN-verbinding met hun hoofdkantoor maken voordat ze op het Windows-systeem zijn ingelogd. De gebruikersverificatie op het lokale Windows-systeem verloopt dan via deze VPN-verbinding.

Dankzij de client blijft de ingebouwde dynamische firewall beschermd in elk stadium van de aanmelding bij de hotspot. Voor de gebruiker maakt het niet uit of hij zich op kantoor bevindt of via een draadloze hotspot werkt. Lancom heeft ook een update doorgevoerd in de user interface, om het ontwerp beter aan te laten sluiten op Windows 10. Vanaf deze versie zijn alle componenten in 64-bits uitgevoerd.

Er is ondersteuning voor alle huidige 32-bits en 64-bits versies van Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tot en met Windows 10. Zo is het in omgevingen met verschillende bedrijfssystemen mogelijk om de toegang op afstand met een universele client te regelen. Dit resulteert in lagere beheer-, helpdesk- en trainingskosten.

Beschikbaarheid

Versie 4.10 is verkrijgbaar voor een prijs van 99 euro exclusief btw. Voor gebruikers van versie 3.0 of hoger is er een upgrade voor 59 euro exclusief btw beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen eerst 30 dagen gratis een proefversie uitproberen.