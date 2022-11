VMware heeft een nieuwe SD-WAN client gelanceerd, die zich richt op het bieden van security, netwerkkwaliteit en beheermogelijkheden voor werknemers op afstand. Ook introduceert VMware een oplossing voor private mobiele netwerkomgevingen.

De komst van het hybride werken betekent dat veel werknemers thuiswerken. Daarbij moeten ze over de juiste security en netwerkkwaliteit beschikken. VMware speelt met zijn onlangs geïntroduceerde nieuwe SD-WAN client hierop in.

De nieuwe client is volgens VMware een stap verder dan de huidige VPN-verbindingen waarmee thuiswerkers vaak contact zoeken met hun bedrijfsnetwerken. De nieuwe SD-WAN client geeft deze eindgebruikers veel van de functionaliteit die zij van de traditionele VMware SD-WAN-omgeving verwachten. Denk hierbij aan veilige connectiviteit, een laag van foutcorrectie die hier boven op ligt en een enkele beheeromgeving.

Functionaliteit

De enkele beheeromgeving gebruikt AI voor het versimpelen van de operationele werkzaamheden en het verbeteren van de verbindingskwaliteit met het VMware Edge Network. Dit door het identificeren van optimale netwerkpaden naar de cloudomgeving en het proactief waarschuwen voor het nemen van oplossingen wanneer problemen worden geconstateerd.

Ook moeten een optimale (netwerk)pad-identificatie en een ‘forward error correction’ ervoor zorgen dat er minimaal pakketverlies optreedt in de verbindingen. Op deze manier kunnen thuiswerkers of andere medewerkers op afstand dezelfde ervaring krijgen alsof zij in een bijkantoor werken. De nieuwe client wekt daarom zonder probleem samen met de SD-WAN-oplossing van VMware voor bijkantoren.

De hele architectuur rondom de nieuwe SD-WAN client is cloudgebaseerd, zodat klanten ook sneller naar een SASE-architectuur kunnen overstappen. Ook kunnen zij makkelijker naar een zero trust-omgeving overstappen.

Nieuwe PoP’s

De nieuwe SD-WAN client is gebaseerd op de technologie van het eerder dit jaar door VMware overgenomen Ananda Networks. Ook richt VMware voor een beter gebruik van de nieuwe client 16 nieuwe Points-of-Presence (PoP’s) in. Vooral in regio’s Azië-Pacific, EMEA en Latijns-Amerika.

Private 4G/5G-oplossing

Verder introduceert VMware nog een softwaresuite voor private mobiele netwerken. Deze suite wordt beschikbaar gemaakt via operators en is gebaseerd op de VMware Edge Compute Stack. Hiermee kunnen bedrijven over eigen 4g- of 5G-connectiviteit beschikken en deze inzetten voor hun edge-applicaties.

