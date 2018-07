Box-CEO: wantrouwen in Facebook heeft invloed op hele techindustrie

Technologiebedrijven moeten nauwer en vooral ook effectiever samenwerken met overheden. Handelingen van bedrijven als Google en Facebook zorgen ervoor dat het vertrouwen van grote ondernemingen in de technologiesector afneemt. Dat heeft negatieve gevolgen voor heel Silicon Valley.

Dat stelt CEO Aaron Levie van Box vandaag tijdens een interview met Recode. Hij stelt dat Box en ook andere op bedrijven gerichte ondernemingen mogelijk gevolgen ondervinden van het wantrouwen waar sommige techfirma’s momenteel voor lijken te zorgen. Vertrouwen is wat hem betreft cruciaal en dat neemt nu af.

Onder druk

Wat Levie betreft is het zwartste scenario, dat de complete industrie niet meer vertrouwd kan worden. “Het grootste gevaar is dat we zo ver achter komen te liggen op deze zaken, dat we als industrie niet vertrouwd kunnen worden. En dan heb je bedrijven uit andere landen nodig. Of moet je een compleet nieuwe aanpak of architectuur vinden.”

Het gevoel bij veel op bedrijven gefocuste techbedrijven, is dat ze niet te maken kunnen krijgen met dezelfde problemen als Facebook. Dat komt alleen al doordat zij zich enkel op andere bedrijven richten en daardoor te maken hebben met andere regelgeving dan bijvoorbeeld een sociaal netwerk. Maar door bijvoorbeeld zo’n schandaal als dat rond Cambridge Analytica, kan het vertrouwen van de markt als geheel toch afnemen.

Gebrek aan vertrouwen

“We zijn er deels van afhankelijk dat de Fortune 500 vertrouwen heeft in technologie uit Silicon Valley,” aldus Levie. Volgens hem is het een negatieve trend, dat bepaalde tools gemanipuleerd kunnen worden, of op schadelijke manieren gebruikt worden. Dat heeft invloed “op iedereen, of je nou een consument of een onderneming” bent.

Box zelf maakt zich geen grote zorgen om bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, die is volgens Levie vooral gericht op bedrijven als Facebook en Google. Daarnaast benadrukt Levie dat “veel van de klanten van Box zich in streng gereguleerde industrieën bevinden, waaronder de banksector.”

Moeilijkheden met regelgeving

Een probleem dat tot slot volgens Levie komt kijken wat regelgeving betreft, is het formaat van sommige technologiebedrijven. Er kunnen dus zeker regels opgesteld worden, maar die zijn vaak niet breed genoeg om de gigantische firma’s aan te pakken. Er zou juist naar afzonderlijke zaken gekeken moeten worden, bijvoorbeeld naar de toepassing van AI binnen de gezondheidszorg of naar zelfrijdende voertuigen. Wetgeving die overkoepelend is, heeft dus weinig zin.

Om dat op zinvolle wijze toe te kunnen passen, zouden regeringen moeten samenwerken met individuen die niet alleen de industrie als geheel, maar ook afzonderlijke technieken begrijpen.