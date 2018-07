Sony komt met XZ2 Premium-smartphone met dubbele camera

Sony Mobile blijft nieuwe telefoons lanceren. Vandaag komt het bedrijf met de Xperia XZ2 Premium, de duurste variant van de Xperia XZ2 tot nu toe. Maar het is ook meteen de eerste telefoon met een 4K HDR-scherm, die ook over 4K HDR-opnamemogelijkheden beschikt. In ruil daarvoor tel je 899 euro neer voor het toestel.

Zoals vaker, legt Sony ook bij de Xperia XZ2 Premium nadruk op de camera. Het gaat volgens het bedrijf om de meest geavanceerde camera die het ooit in een smartphone heeft weten te plaatsen. Deze is vooral erg geschikt voor foto’s en video’s in lichtarme omgevingen. Verder is het in veel opzichten ook echt een premium toestel.

De specificaties

Voordat we dieper ingaan op de camera, bespreken we eerst de reguliere specificaties. De XZ2 Premium beschikt over een 5,8-inch scherm met 4K-resolutie, dat eveneens ondersteuning biedt voor HDR. De telefoon wordt draaiende gehouden door de geavanceerde Qualcomm Snapdragon 845-processor, die zes gigabyte aan werkgeheugen ter beschikking heeft. Daar bovenop is er voor gebruikers 64 gigabyte aan opslagcapaciteit, waarmee er flink wat plaatjes opgeslagen kunnen worden.

Dat 5,8-inch display zit in een behuizing die 158 bij 80 bij 11,9 millimeter meet. Hoeveel het toestel precies weegt heeft Sony niet bekend gemaakt. Wel bekend is het formaat van de accu, dat is groot met een capaciteit van 3.540 mAh.

Dubbele camera

De Sony Xperia XZ2 Premium is voorzien van een dubbele camera. Er is een zwart-wit sensor die volgens Sony voor scherper contrast zorgt en een kleursensor voor de invulling van de kleuren. De maximale isowaarde bedraagt bij foto’s 51.200, waar die bij video’s 12.800 bedraagt. Daarmee kan de telefoon in theorie inderdaad in donkere omstandigheden goede beelden maken. De kleurenlens beschikt overigens over een 19-megapixelsensor, met een diafragma van f/1.8. De monochrome lens heeft 12 megapixels ter beschikking en een iets kleiner diafragma van f/1.6.

De camera aan de achterkant kan beelden schieten op 4K-resolutie en biedt ondersteuning voor HDR. Er is een super slow motion functie ingebouwd, die beelden op 960fps schiet. Aan de voorkant zit trouwens een camera met 13-megapixelsensor en diafragma van f/2.0.

Beschikbaarheid en pre-order

De Xperia XZ2 Premium is vanaf vandaag vooraf te bestellen. Het toestel is beschikbaar in het zwart en het zilver, met dual-sim functie. Dat tegen een adviesprijs van 899 euro.