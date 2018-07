GE en Microsoft breiden hun cloudsamenwerking flink uit

GE en Microsoft hebben vandaag bekend gemaakt dat ze het cloudpartnerschap dat ze in 2016 aankondigden gaan uitbreiden. De bedoeling is om op nog meer belangrijke gebieden samen te gaan werken, om zo in te kunnen spelen op de rappe toename van het aantal aan het internet verbonden apparaten.

In 2016 sloten GE en Microsoft een deal, waarbij Microsoft Azure als host van het cloudplatform Predix van GE diende. Daardoor kunnen industriële bedrijven de data van hun internetapparatuur en -sensoren sneller analyseren. GE laat nu weten van plan te zijn om Azure standaard aan te bieden.

Diepe integratie

GE zal Predix “diep integreren” met een aantal Azure-diensten Daaronder vallen de ingebouwde tools van het platform, waarmee aan het internet verbonden apparaten beheerd kunnen worden, en waarmee data-analytics uitgevoerd worden. Nog zo’n product is PowerBI, de business intelligence dienst van Microsoft. Niet alleen zal Predix daarmee verbonden worden, ook maakt het de PowerApps-modules van partnerbedrijven van Microsoft beschikbaar.

De uitgebreidere samenwerking van de twee bedrijven kan er mogelijk ook voor zorgen dat Predix naar on-premise datacenters gebracht wordt. Interessant is ook de overweging van GE en Microsoft om het platform te integreren met Azure Stack, een aanbod dat bedrijven ertoe in staat stelt Azure-diensten in hun eigen datacenters te laten draaien.

Overschakelen op Azure

Tot slot zal GE flink wat van zijn producten naar Azure overzetten. Dat is een interessante zet, want vorig jaar noemde GE Amazon Web Services, de grote rivaal van Azure, nog zijn voorkeursclouddienst. GE stelde toen dat er meer dan 2.000 workloads op AWS draaiden. Maar nu schakelt men dus over op Azure.

Dat is een grote overwinning voor Microsoft. GE stelt dat het petabytes aan data over gaat zetten. Tegelijk hebben klanten en partnerbedrijven “duizenden” toepassingen ontwikkeld op Predix. Kortom: de overschakeling zal voor flink wat extra omzet bij Microsoft zorgen.