Azure Data Box: Microsoft biedt verhuisdoos naar de cloud ook in Europa aan

Microsoft breidt de preview van zijn Azure Data Box uit naar Europa en introduceert een nieuwe SSD-optie. De migratiehardware is bedoeld om grote hoeveelheden data op een veilige manier offline naar het Azure-datacenter te verhuizen.

Met Azure Data Box biedt Microsoft een rechtstreeks antwoord op Amazon AWS Snowball. De hardware is bedoeld om grote hoeveelheden data fysiek naar het datacenter te verhuizen, wanneer de internetlijn niet voldoet.

Na een eerste experiment in de Verenigde Staten, kunnen nu ook Europese klanten de dienst uitproberen.

De Data Box komt in een rugged fraudebestendige behuizing en biedt 256-bit AES-encryptie. Eén box heeft ongeveer 100 TB opslagcapaciteit en kan via standaard NAS-protocollen (SMB/CIFS) in het netwerk worden aangesproken.

Klanten bestellen een box, laden hem vol en sturen hem terug naar Microsoft. Die laadt de data op in zijn cloud en wist vervolgens de hardware.

Data Box Disk

Samen met de geografische uitbreiding van het previewprogramma, wordt ook de hardware aangevuld met de Data Box Disk. Dat is een SSD-optie die onder meer is bedoeld voor terugkerende, incrementele overdrachten (e.g. lopende back-ups en archieven) tot maximaal 40 TB (5 x 8 TB).

“Onze klanten vertelden ons dat ze ook een lagere capaciteit en nog eenvoudigere oplossing wilden. Ze noemden daarbij als voorbeeld het verplaatsen van gegevens van Remote Office/Branch Office (ROBO)-omgevingen, die kleinere datasets en minimale on-site technische ondersteuning hebben”, zegt Dean Paron, verantwoordelijk voor Azure Data Box, in een blogpost.

LG maakt bijvoorbeeld gebruik van Data Box Disk voor de migratie van grote hoeveelheden data van een testcentrum voor zelfrijdende wagens naar de Azure-cloud.

Data Box Disk maakt gebruik van 128-bit encryptie en verbindt via USB of SATA. Data-overdracht kan via commando’s zoals ‘robocopy’ of eenvoudige drag-and-drop.

Prijs

De Data Box Disk Preview is voorlopig nog gratis. De uiteindelijke prijszetting wordt later dit jaar bekendgemaakt. De Data Box Preview is nog altijd beschikbaar aan halve prijs. Beide formules worden voortaan ook in Europa aangeboden.