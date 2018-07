AWS voegt flexibele Edge-servers toe aan Snowball

Amazon heeft een nieuwe cloud VM-oplossing gelanceerd voor Snowball Edge. Het product richt zich klanten die tijdelijk edge computerkracht nodig hebben. Ze kunnen dezelfde AWS-tools blijven gebruiken als hun instances in Snowball Edge.

AWS Snowball Edge-apparaten kunnen voortaan AWS compute instances draaien. Je kan ze managen door dezelfde interface die klanten gebruiken voor hun AWS cloudomgevingen. Amazon wil klanten een consistente omgeving geven in de cloud en op de edge, wanneer dat laatste een tijdelijke locatie is waar internetverbindingen beperkt of onbestaande zijn.

Snowball Edge

Wanneer Amazon in het verleden Snowball lanceerde, was het voornamelijk bedoeld om grote hoeveelheden data van een lokaal datacenter over te zetten naar AWS. Snowball is in essentie een rugged server met ontzettend veel opslagcapaciteit die naar gebruikers wordt verscheept, vergelijkbaar met Azure Data Box dat sinds kort ook in Europa beschikbaar is. Bij aankomst plug je de server in je netwerk, upload je alle data die je wil in de cloud, en verstuur je de server terug naar Amazon.

Snowball Edge ondersteunt hetzelfde, maar ondersteunt nu ook verschillende EC2-instances. Amazon wil hiermee Edge computerkracht beschikbaar stellen waar het tijdelijk nodig is.

AWS heeft volgens DataCenter Knowledge al direct twee grote klanten die ermee aan de slag zijn. Boeing gebruikt het in combinatie met zijn drones die hoge resolutiefoto’s maken van afgelegen gebieden. Die worden dan vooraf terplekke verwerkt dankzij Snowball Edge en daarna naar de cloud verhuisd om te analyseren.

Oregon State University gebruikt het in zijn marine laboratorium. Die verzamelen data aan boord van een onderzoeksschip en verweken het terplekke met Snowball Edge. Daarna wordt de data naar de cloud gestuurd wanneer ze terug zijn.

Rugged server

Gebruikers kunnen cloud VM-instances starten en stoppen op Snowball Edge dankzij AWS CLI of SDK. Het managen en monitoren gebeurt met standaard AWS-tools. Amazon’s nieuwe instance voor Snowball Edge noemt SBE1. De instances vandaag variëren van 1 tot 16 virtuele kernen en 1 GB tot 32 GB geheugen.

Het apparaat dat op locatie wordt gebruikt is een rugged server met een 1,8 Ghz Intel Xeon D-chip aan boord en 32 GB RAM. De unit ondersteunt tot 24 virtuele CPU’s en kan in racks worden geclusterd voor grote tijdelijke installaties.