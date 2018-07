Google verbiedt cryptominers in de Play Store

Google heeft vandaag een update uitgebracht aan het beleid omtrent de Play Store. Er zijn een aantal categorieën apps verboden. Belangrijk is vooral het verbod op cryptominers; apps die cryptovaluta minen door een klein deel van de rekenkracht van de processor daaraan toe te wijzen.

De site Android Police meldt dat er zes soorten apps verboden zijn nu. Google verbiedt ook de zogenoemde ‘financiële instrumenten’. Apps die gebruikers de mogelijkheid bieden om te handelen in binaire opties zijn niet toegestaan. Maar het minen van cryptovaluta’s via een app op een Android-telefoon is ook niet toegestaan. Apps die het minen van cryptovaluta’s op een afstand beheren zijn toegestaan.

Andere verboden apps

Apps die kinderen mogelijk in gevaar brengen, bijvoorbeeld door minderjarigen te seksualiseren, worden volgens Google onmiddellijk verwijderd. Dat geldt ook voor apps voor kinderen die content voor volwassenen bevatten. Als het gaat om beelden met kindermisbruik, zal Google dat meteen melden aan de betreffende autoriteiten.

Ook apps die aanzetten tot haat zijn niet toegestaan; het gaat om apps die geweld of haat promoten tegen veel wie dan ook. Zinloos geweld of andere gevaarlijke activiteiten zijn ook niet toegestaan. Denk daarbij aan afbeeldingen of grafische beschrijvingen van geweld. Ook wordt opgetreden tegen apps die zelfletsel promoten.

Nog meer

Er zijn nog een aantal andere categorieën app verboden. Google verbiedt apps die ongevoeligheid tonen ten opzichte van bepaalde tragische gebeurtenissen. Ook is niet toegestaan als een app aanzet tot bedreigingen of pesterijen. Een laatste categorie zijn apps die gevaarlijke producten verkopen, zoals explosieven of vuurwapens.

Het overzicht van alle beleidsmaatregelen van Google zijn te vinden in het Beleidscentrum voor ontwikkelaars.