Walmart voert proef uit met robots die boodschappen verzamelen

De Amerikaanse supermarktketen Walmart gaat een proef uitvoeren met robots. Voor klanten van de keten is het al mogelijk om boodschappen online te bestellen, zodat die in de winkel enkel afgehaald hoeven te worden. Momenteel worden die bestellingen verzameld door mensen, maar vanaf 2019 wordt een deel ook door robots geregeld.

Dat kan dankzij een samenwerking van Walmart en automatiseringsbedrijf Alert Innovation. Er komt een uitbreiding van 2.000 vierkante meter in de superstore in Salem, waar speciaal voor dat doel ontwikkelde Alphabots worden uitgerold. Het Alphabot-systeem is voor Walmart ontwikkeld en bestaat uit een stel geautomatiseerde winkelwagentjes die items uit opslagcontainers ophalen en ze afleveren bij medewerkers.

Werk weer leuk maken

In een statement tegenover Yahoo Tech laat Walmart weten dat de overgrote meerderheid van alle boodschappen automatisch opgehaald kan worden. Enkel vers bereid eten en “andere verse items” kunnen niet door de Alphabot worden opgehaald en afgeleverd. Het voordeel van dit systeem is een forse snelheidsverbetering; 95 procent van de bestellingen zal nu binnen acht minuten opgehaald worden.

Walmart stelt dat er dankzij Alphabot meer tijd is voor personeel om zich te richten op “dienstverlening en verkoop, de twee zaken die ze ons vaak laten weten de leukste onderdelen van het werk te vinden”. Technologie wordt in dit geval vooral ingezet voor de saaiere werkzaamheden, die veel herhaling omvatten. Op die manier wil Walmart het werk dan ook leuker maken voor zijn personeel. “Ondanks dat het om een kleine pilot gaat, verwachten we er veel van.”

Groeiende markt

De aankondiging komt nadat online verkopen door supermarkten enorm toenemen. Verwacht wordt dat online tegen 2025 goed is voor twintig procent van de totale Amerikaanse markt, die dan 641 miljard dollar waard moet zijn. Walmart biedt online aankopen in 1.800 winkels aan en wil uitbreiden naar 2.000 winkels.

Alert Innovation is niet de enige onderneming die robots naar de logistieke uitdagingen van supermarkten wil brengen. Ook Bossa Nova ontwikkelt hier robots voor, die autonoom door winkels rijden en controleren hoe het met de voorraden zit.