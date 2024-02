Het delen van beelden van thuiscamera’s, zoals videodeurbellen, met de politie kan leiden tot het openbaar maken van deze adressen in de uiteindelijk gepubliceerde rechterlijke vonnissen.

Dat concludeert onderzoek van BNR Nieuwsradio. Meerdere getuigen van misdaden die camerabeelden van hun thuiscamera’s met de politie hadden gedeeld, waren terug te vinden in de uitspraken die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd.

Via de zoekfunctie op deze website konden de onderzoekers honderden vonnissen naar boven halen, waarbij de beelden van thuiscamera’s een rol speelden.

Case

Met een beetje creativiteit konden de onderzoekers in een zaak precies de locatie van een videobelcamera achterhalen die in een strafvonnis ter sprake kwam. In de uitspraak werden de positie van de betreffende camera, het merk van de deurbel en de namen van aangrenzende straten uitgebreid beschreven. Het adres en de naam van de bewoonster waren weggelakt.

Via Google Streetview was het mogelijk toch te zien dat alleen op één adres een videodeurbel van het betreffende merk hing.

Reactie Raad voor de Rechtspraak

In een reactie geeft de Raad voor de Rechtspraak, de beheerder van Rechtspraak.nl, aan dat: “ Ontwikkelingen op het gebied van onder andere veiligheid, technologie en privacy soms nieuwe dilemma’s op bij het anonimiseren van uitspraken werpen. Mogelijk zal dit leiden tot nieuwe aanpassingen van de anonimiseringsrichtlijnen.”

Inmiddels zou één uitspraak al zijn aangepast. Burgers die via een online gepubliceerd vonnis hun adressen kunnen achterhalen, kunnen een verzoek indienen dit te laten verwijderen.

