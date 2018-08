Arista betaalt schikking van 400 miljoen dollar aan Cisco

Arista Networks treft een schikking met Cisco Systems. Om te voorkomen dat het geschil tussen de twee bedrijven uitloopt op een lange en slepende juridische strijd, wordt er door Arista maar liefst vierhonderd miljoen dollar aan Cisco betaald. De regeling is een dag voordat het juryproces had moeten beginnen getroffen.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van Arista Networks. Daarmee komt er ook meteen een einde aan de rechtszaken die Cisco en Arista aanspanden. Het beschuldigde Arista ervan om inbreuk te maken op intellectuele eigendommen. Aan de andere kant waren er vanuit Arista ook beschuldigingen ten aanzien van Cisco.

Alle zaken vervallen

Onderdeel van de deal is dat Cisco zijn rechtszaken rond inbreuk op intellectuele eigendommen laat vallen. Daarnaast zal Arista een rechtszaak waarin het Cisco van marktverstorende activiteiten beschuldigde laten vallen. Volgens Arista deed Cisco er alles aan om te voorkomen dat het zijn dominantie op de markt van ethernet switches kwijt zou raken.

In een gezamenlijk statement laten de bedrijven weten dat de schikking hun “toewijding aan de principes van de bescherming van intellectueel eigendom” toont. Er komt echter vooral een einde aan een periode waarin de bedrijven elkaar over-en-weer van schendingen van patenten beschuldigden.

Meerdere rechtszaken

Arista werd in 2004 opgericht door voormalig medewerkers van Cisco. In de jaren daarna werd het een ware rivaal voor Cisco in de miljardenmarkt van ethernet switches die in datacenters gebruikt worden. De eerste van meerdere rechtszaken stamt uit 2014, toen Cisco Arista ervan beschuldigde software gekopieerd te hebben die de switches draaiende houdt.

Die beschuldigingen werden uiteraard ontkend door Arista, dat Cisco er vervolgens van beschuldigde een lastercampagne te voeren. In 2016 besloot de Amerikaanse International Trade Commission echter dat Cisco een punt had en dat er inbreuk werd gemaakt op drie verschillende patenten. Arista paste daarop zijn producten aan en hoefde van een jury geen schadevergoeding te betalen.

Marktverstorende activiteiten?

In de loop van 2016 klaagde Arista Cisco aan. Het bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan marktverstorende activiteiten om de concurrentie de kop in te drukken. Cisco ontkende en stelt dat het juist redelijk gehandeld heeft door Arista aan te klagen voor schending van patentrecht.

Enkele uitzonderingen daargelaten, zullen er de komende vijf jaar geen nieuwe zaken aangespannen worden rond patenten en copyright, gerelateerd aan bestaande producten, besluiten de bedrijven hun statement.