32-core AMD Ryzen Threadripper 2 volgende week beschikbaar

Een week voor de lancering van de nieuwe AMD Ryzen Threadripper 2 krijgen we alle details voorgeschoteld. Vanaf 13 augustus worden de eerste chips geleverd, startend met de 32-core krachtpatser met 64 threads.

Vanaf vandaag kan je AMD Ryzen Threadripper 2-chips pre-orderen, een week voor de officiële lancering op 13 augustus. AMD heeft vier verschillende versies in petto die het over Q3 gaat spreiden. De 32-core 2990WX bijt de spits af vanaf volgende week.

Specificaties

AMD rolt direct met zijn spierballen op de lanceringsdag. De 32-core 2990WX kost 1.800 dollar, evenveel als de Intel Core i9-7980XE met 18 kernen. De WX-achteraan het typenummer staat gelijk aan de Radeon Pro WX-series, de krachtige grafische kaarten voor high-end workstations. AMD probeert hiermee over de hele lijn wat extra consistentie te brengen.

Binnenin de 2990WX zitten vier 12 nm ‘Zen+’-dies, elk voorzien van 8 kernen en onderling verbonden met AMD’s Infinity Fabric. De chip ondersteunt simultaan mulithreading met in totaal 64 threads. Net als bij de vorige chipset zijn er 60 PCIe 3.0-lanes. De geheugensnelheid wordt een klein beetje opgekrikt naar DDR4-2933. De basiskloksnelheid ligt op 3,0 GHz met een tijdelijke turbo naar 4,2 GHz. De chip krijgt 64 MB L3 cache mee.

Net daaronder volgt de AMD Ryzen Threadripper 2970WX met een adviesprijs van 1.299 dollar. Deze krijgt 24 kernen mee, goed voor 48 threads. De 2970 maakt opnieuw gebruik van vier ‘Zen+’-dies met zes kernen per die. Kloksnelheden zijn gelijk aan de 2990WX en beiden hebben een TDP van 250 watt. Beide hebben ook de krachtige ‘Wraith Ripper’-koeler in de doos, ontwikkeld door Cooler Master.

Opvolgers

Daarnaast zijn er de 2950X en 2920X die de bestaande X-branding blijven gebruiken. Beide zijn rechtstreeks opvolgers voor de 1950X en 1920X. Ze gebruiken ook maar twee actieve dies per chip in plaats van vier bij de WX-reeks hierboven. De 16-core 2950X heeft een basiskloksnelheid van 3,5 GHz met een turbo van 4,4 GHz. De 2920X heeft 12 kernen en moet het stellen met 3,4 GHz en een turbo van 4,3 GHz. Beide krijgen 32 MB L3 cache mee. De TDP van beide chips bedraagt 180 watt.

De 2990WX is vanaf 13 augustus beschikbaar voor 1.799 dollar. De 2950X is vanaf 31 augustus beschikbaar aan 899 dollar. De 2970WX en 2920X zijn pas vanaf oktober beschikbaar en zullen respectievelijk 1.249 dollar en 649 dollar kosten.

Hoe de nieuwe chips van AMD presteren weten we pas volgende week, maar AMD Frankrijk heeft per ongeluk de Cinebench R15-resultaten al gelekt eerder deze week. Het volledige benchmarkoverzicht vergeleken met Intel-chips vind je op Anandtech. Later dit jaar komt Intel met zijn 28-core chip. Meer details daarrond lees je hier.