Instapaper weer toegankelijk in EU na tijdelijke stopzetting wegens GDPR

Het duurde ruim twee maanden, maar de app Instapaper is weer terug in de Europese Unie. Toen de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht werd binnen de Europese Unie, moest de app ermee stoppen. Deze voldeed namelijk nog niet aan de voorwaarden, maar dat is nu wel zo.

“Vandaag brengen we Instapaper terug naar gebruikers binnen de Europese Unie”, aldus het bedrijf in een uitgebreid statement. “De afgelopen twee maanden hebben we een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de General Data Protection Regulation en vandaag kunnen we dan ook onze terugkeer naar de Europese Unie aankondigen.”

Nieuw privacybeleid

Welke stappen Instapaper precies heeft moeten zetten om te voldoen aan de Europese privacyrichtlijn is niet bekend. Wel heeft het bedrijf, “in het kader van transparantie” zijn volledige privacybeleid op GitHub gepubliceerd. Daar is een uitgebreid overzicht met de versiegeschiedenis van het beleid te zien.

Als excuses en om zoveel mogelijk gebruikers te werven, biedt Instapaper de Europese gebruikers een half jaar gratis toegang tot zijn premium abonnement. Dat kost normaliter 3,50 euro per maand, of 30 euro per jaar. De meeste functies waren voorheen gratis beschikbaar, maar doordat het bedrijf nu zelfstandig verder moet, is het nodig om extra inkomsten te genereren.

Zelfstandig, maar niet gratis

Tot voor juli was Instapaper in handen van Pinterest. Daarna kwam het weer in handen van de oorspronkelijke eigenaar, en werd het bedrijf dus weer zelfstandig. Onder Pinterest was het mogelijk om delen van de dienst gratis beschikbaar te maken, maar om zichzelf te kunnen bedruipen moeten er wel betaalde diensten zijn.

De app Instapaper maakt het mogelijk om webpagina’s op te slaan, zodat je ze op een later moment kan lezen op je iOS- of Android-apparaat, laptop of Kindle.