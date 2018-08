IBM FlashSystem vervangt supercondensatoren door MRAM

MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory) is niet nieuw. Het bestaat al tientallen Jaren, maar kon nooit echt doorbreken. Dat kan nu veranderen nu IBM samen met Everspin een samenwerking heeft afgesloten voor zijn nieuwe flash arrays.

Everspin is de grootste MRAM-fabrikant op dit ogenblik. Het kan 256 Mb-chips bakken op een 40 nm-proces en verwacht later dit jaar 1 Gb-chips te samplen. Dat is peanuts vergeleken met NAND-flash vandaag, maar het is een gigantische stap voorwaarts voor MRAM. De verhuis naar chipbakker GlobalFoundries zou de voornaamste reden zijn van de viervoudige verhoging in capaciteit.

Data cache

IBM omarmt MRAM, maar betekent dat DRAM, NAND of Optane concurrentie krijgen? Niet direct. Het unieke aan MRAM is dat het non-volatiel geheugen is. Wanneer de stroom wegvalt, blijft de data beschikbaar in het geheugen.

Dat laatste is belangrijk, want in de huidige FlashSystem arrays maak IBM gebruik van supercondensatoren om de cache in DRAM naar NAND weg te schrijven wanneer de stroom wegvalt. Met de verhuis naar 2,5 inch U.2-drives voor de nieuwe systemen is er geen plaats meer supercondensatoren. Daarom dat IBM bij Everspin komt aankloppen.

Concurrentie

De nieuwe flash arrays gebruiken 64-layer 3D NAND als flashopslag en zijn beschikbaar in 4,8 TB, 9,6 TB en 19,2 TB. Er is een 20-channel NAND interface en PCIe 4.0 link-implementatie. Dat laatste heeft een dual-port 2×2-configuratie, wat betekent dat twee schijven met een PCIe 4.0 x2-connectie het equivalent zijn van één PCIe 3.0 x4-kanaal volgens Extremetech.

Spin Transfer Technologies, een concurrent van Everspin, claimde eerder dit jaar dat hun MRAM-techniek de concurrentie aan kan met SRAM (een snellere maar duurdere variant van DRAM). Everspin hoopt al langer dat MRAM een belangrijkere rol gaat spelen, maar de implementatie van IBM als data cache helpt Everspin niet echt om de markt verder open te breken. Afwachten welke spelers de technologie nog gaan omarmen.