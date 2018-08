Microsoft maakt tekenen in Windows 10 mail-app mogelijk

Gebruikers van Windows 10 kunnen nu tekeningen, notities of foto’s toevoegen aan Mail for Windows 10. Eerder waren zulke schetsen en toevoegingen al mogelijk binnen drie Office-toepassingen: Word, Excel en PowerPoint, maar nu dus ook in Mail for Windows 10. Daarmee zijn er weer mooie extra mogelijkheden om e-mails nog completer te maken.

De toevoeging is vandaag door Microsoft aangekondigd in een nieuwe ondersteuningsnotitie. Daarin lezen we dat de ink-functionaliteit wordt toegevoegd aan Mail for Windows 10. Daarnaast zijn er uitgebreide instructies gepubliceerd over de manier waarop gebruikers schetsen kunnen toevoegen aan e-mails. Die instructies zijn op de Office-pagina terug te vinden.

Tekenen in mails

Gebruikers van Windows 10 die willen tekenen of schetsen in een mail, kunnen daar het Teken-tabblad bovenin de menubalk van de Mail-app gebruiken. Daar krijgen ze drie mogelijkheden: het toevoegen van schetsen, tekenen en effecten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een tekencanvas overal in een mail te plakken, om daar een schets aan toe te voegen.

Ook is het mogelijk voor gebruikers om notities toe te voegen aan een foto die als bijlage aan een mail toegevoegd is, of direct naast de foto te tekenen. Verder voegt Microsoft de optie toe om geinige effecten toe te voegen, zoals sterren, regenbogen of kleuren. De functie is overigens geoptimaliseerd voor de Surface Pen en de Wacom Bamboo Ink-stylus.

Redstone 5

Microsoft heeft sinds juni al proeven uitgevoerd met de Ink-functie in Mail for Windows 10, en zal hem bij de volgende grote release van Windows 10 uitbrengen. Dat wordt dan Windows 10 Redstone 5, waarbij nog een boel andere functies uitgebracht worden. In die release bevindt zich ook SwiftKey-ondersteuning voor apparaten die een aanraaktoetsenbord hebben. Tot nu toe was die app alleen voor Android en iOS beschikbaar.