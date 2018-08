Western Digital kijkt voorbij hyperconvergence met nieuwe SCI-infrastructuur

Western Digital heeft een nieuwe architectuur met bijhorende producten en open standaarden onthuld voor een Software Composable Infrastructure (SCI). Die moet tegemoet komen aan de toenemende eisen van high-scale datacenters.

Een SCI-infrastructuur behandelt reken-, opslag-, en netwerkmiddelen als gedeelde poules die naargelang de behoeften aan verschillende workloads kunnen worden toegewezen. In dat opzicht lijkt het op hyperconvergence, maar SCI gaat nog een stapje verder.

Waar een (hyper)geconvergeerde infrastructuur vooraf geconfigureerd is voor een specifieke workload, is dat bij SCI niet het geval. De poules zijn nog vloeiender, de drie componenten kunnen afzonderlijk worden aangepast, waardoor de technologie nog beter opschaalt. ‘Composable’ verwijst in deze context naar de mogelijkheid om middelen on-the-fly beschikbaar te maken, afhankelijk van de noden van je verschillende fysieke, virtuele en gecontaineriseerde applicaties. De vergelijking met de public cloud is niet ver weg, maar dan on-premises.

Open SCI-architectuur

WD hoopt met zijn recente aankondigingen de basis te leggen voor een open SCI-infrastructuur. “Datacenters hebben een efficiëntere aanpak nodig om te voldoen aan de behoeften van complexe en dynamische applicaties en datastromen”, zegt Phil Bullinger, verantwoordelijk voor datacenters bij de opslagspecialist. “Om flexibiliteit te waarborgen, hebben datacenteroperatoren ook nood aan open oplossingen waarmee ze kunnen kiezen uit de allerbeste, vendorneutrale opties.”

Concreet introduceert Western Digital vier zaken on zijn OpenFlex-architectuur voor SCI te ondersteunen:

De open Kingfish-API die flash- en schijfpoules presenteert als softwarematig configureerbare infrastructuur, die eenvoudig in logische toepassingsservers kan worden georkestreerd.

die flash- en schijfpoules presenteert als softwarematig configureerbare infrastructuur, die eenvoudig in logische toepassingsservers kan worden georkestreerd. Open mechanische productspecificaties om vendorneutrale oplossingen mogelijk te maken.

mogelijk te maken. Een partnerecosysteem voor hardware en software dat vandaag al volgende partners omvat: Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, HPE, Inspur, Kaminario, Kubernetes, Marvell, Mellanox Technologies, Microsoft SAL Server, Percona en Super Micro Computer.

voor hardware en software dat vandaag al volgende partners omvat: Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, HPE, Inspur, Kaminario, Kubernetes, Marvell, Mellanox Technologies, Microsoft SAL Server, Percona en Super Micro Computer. Een OpenFlex-productlijn met NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF)-hardware.

In vergelijking met een hypergeconvergeerde infrastructuur verwacht WD dat zijn OpenFlex-architectuur de total cost of ownership (TCO) met 40 procent kan verlagen door ongebruikte middelen te elimineren. De verfijnde schaalbaarheid zou verder de initiële investering in infrastructuur bijna de helft goedkoper kunnen maken. Bovendien leidt SCI tot stabielere prestaties omdat de uitgesplitste resources rechtstreeks gekoppeld zijn.

OpenFlex-hardware

Western Digital biedt aanvankelijk een portfolio van twee opslagproducten aan, schijf en flash, die variëren in prestaties en capaciteit.

De F3000 is bedoeld voor prestatie-intensieve ‘Fast Data’-applicaties. Het biedt low-latency NVMe-flashprestaties over twee 50 Gbit-ethernetpoorten en is beschikbaar met een capaciteit tot 61 TB. Er kunnen tot tien hot-swappable F3000’s in een E300o 3U-behuizing worden gepast.

De D3000 biedt tot 168 TB opslagcapaciteit op harde schijf en is bedoeld voor ‘Big Data’-applicaties. Het 1U-apparaat werkt over twee 25 Gbit-ethernetpoorten.

De OpenFlex F3000 en E3000-behuizing zijn vanaf het vierde kwartaal van 2018 beschikbaar. Op de D3000 is het nog wachten tot volgend jaar.

Grote ambitie

WD toont een enorme ambitie met OpenFlex en begeeft zich op druk bevochten terrein. Ook onder meer Dell EMC, HPE en IBM zijn reeds actief in het domein van Software Composable Infrastructure.

De beslissing om verder in de toekomst te kijken naar een ‘post-hyperconvergence’ SCI-infrastructuur en dat op een open manier te doen, is logisch en noodzakelijk voor Western Digital, maar het zal pas binnen enkele jaren duidelijk worden of het ook iets oplevert.