Samsung voorziet nieuwe SmartThings-systemen van AI

Samsung komt met twee nieuwe producten voor zijn SmartThings-lijn. Enerzijds is er de nieuwe SmartThings hub die draadloos kan verbinden met een router, anderzijds is er de SmartThings Wifi-router die gebruikmaakt van mesh-technologie van Plume. Vooral de Plume-technologie maakt het product interessant, gezien de netwerkoptimalisatie door middel van kunstmatige intelligentie (AI).

Bij de dual-band SmartThings Wifi-router verwacht Samsung dat de gebruiker modellen op verschillende punten in het gehele huis plaatst, zoals gebruikelijk bij mesh-systemen. Het onderscheidende van deze uitvoering ten opzichte van voorganger Samsung Connected Home zit hem echter in de aanwezige AI.

Na installatie van het mesh-netwerk ‘leert’ het systeem hoe het huishouden de beschikbare bandbreedte gebruikt, om die te verspreiden over de apparaten voor maximale prestaties. Daarnaast ontvangen gebruikers suggesties om het netwerk te verbeteren. Er zijn tevens slimme beheeropties voor ouders aanwezig.

Hub

Het model beschikt over een SmartThings-hub. Hierdoor kunnen gebruikers smart home-apparaten beheren die verbinden via Zigbee en Z-Wave, twee wireless protocollen die niet vaak voorkomen in routers. Handig voor wie een smart home belangrijk is, voor hen komt dit onder andere van pas bij slimme lichten en switches.

Samsung komt ook met een standalone SmartThings-hub. Voorheen diende de gebruikers deze direct in de router in te pluggen, maar de nieuwe uitvoering kan draadloos verbonden worden. Zodoende is de hub op de gewenste plek in het huis te plaatsen.

Beschikbaarheid

De SmartThings Wifi-router is in de Verenigde Staten per direct beschikbaar gemaakt. Een pakket met drie apparaten kost daar 280 dollar, een enkele router 120 dollar. Voorlopig zijn we nog geen informatie over ons land tegengekomen. Voor de losse SmartThings-hub geldt een adviesprijs van 70 dollar.