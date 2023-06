Samsung lanceert negen veelzijdige monitoren in zijn Smart Monitor-reeks van 2023. Centraal staan de aanpasbaarheid naar je eigen smaak en naar je werknoden.

In Samsung zijn nieuwe Smart Monitor-reeks lanceren nieuwe M8, M7 en M5 Smart Monitors. Bij het M7- en M8-model kan de grootte van het scherm oplopen tot 32-inch. De M7-monitor is ook verkrijgbaar in 27-inch, wat eveneens de standaardmaat van het M5-model is.

Het M5-model vormt het goedkopere product in de lijn. Voor een prijs van 219 euro krijg je in ruil een monitor met Full HD-resolutie. Binnen de Benelux is enkel de witte optie beschikbaar, maar globaal lanceert ook een zwart model.

Grafische professionals

De topmonitor van dit jaar, de M8, heeft 4K-resolutie, een helderheid van 400 nits en een verversingsgraad van 60Hz. De M7 beschikt over dezelfde resolutie, maar schroeft de helderheid wel terug naar 300 nits. Beide toestellen moeten erg geschikt zijn voor de doelgroep van grafische ontwerpers, door een kleurdekking tot 99% van het sRGB-kleurengamma. De aansluiting gebeurt steeds via USB-C.

Een andere troef van de M8-monitor is de magnetische en verwijderbare webcam. Dat maakt kosten maken voor een externe webcam overbodig en geeft je de mogelijkheid om de webcam na een meeting te verwijderen uit privacyoverwegingen. De camera ondersteunt FHD-resolutie, zet je netjes in het midden van het beeld via Auto Framing en beschikt over een verbeterde Multi View, waardoor je nu Microsoft 365 en de Browser-app in de volledige scherm-modus kunt gebruiken.

Samsung zet met zijn monitoren niet alleen in op het kantoor. Met enkele ingebouwde streamingdiensten moet het toestel zich ook na de werkuren nog nuttig bewijzen. De Smart Monitor-reeks van 2023 pakt hiernaast uit met een ingebouwde IoT Hub, wat moet maken dat een gebruiker eenvoudig al zijn IoT-toestellen in huis bedient.

Verticaal werken

Beide monitoren delen verder hetzelfde design. Hier zegt Samsung zelf voor slankheid te zijn gegaan, wat maakt dat de monitor 11,39mm meet op het dunste punt. Een visgraatpatroon op de achterzijde van de monitor moet het oog strelen, wat een leuk detail is als je monitor het hart van je woonkamer vormt. Belangrijker is de flexibiliteit van het scherm, wat het mogelijk maakt om zowel horizontaal als verticaal te werken.

De M8 krijgt een kleurengamma bestaande uit wit, blauw, groen en roze. Vanaf deze maand zal de monitor beschikbaar zijn voor 699 euro. De M7 is in de Benelux enkel verkrijgbaar in het wit. Voor 27-inch betaal je 549 euro, een 32-inch-monitor kost je 50 euro meer.