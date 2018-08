‘Google slaat locatiegegevens ook op als gebruikers aangeven dit niet willen’

Google verzamelt locatiegegevens over zijn gebruikers, of ze dat nou willen of niet. Het probleem treft zowel Android als iOS-gebruikers, en ook mensen die hebben aangegeven dat ze niet willen dat Google de gegevens volgt. Het is mogelijk om dit alsnog uit te schakelen en handmatig alle verzamelde informatie te verwijderen.

Dat meldt Associated Press vandaag in een uitgebreid bericht. Google biedt gebruikers de mogelijkheid om de locatiegeschiedenis uit te schakelen. Zoals het bedrijf zelf aangeeft: “als de locatiegeschiedenis is uitgeschakeld, worden de plaatsen waar u naartoe gaat, niet meer opgeslagen.” Dat blijkt dus niet helemaal te kloppen. Sommige Google-apps slaan ook als je dit hebt uitgeschakeld automatisch gegevens op.

Constant gevolgd

Volgens AP gebeurt dat bijvoorbeeld als iemand Google Maps opent. Dan wordt er een snapshot van iemands locatie gemaakt en vervolgens opgeslagen. Ook bepalen de automatische weersupdates binnen Android-telefoons ruwweg de positie van gebruikers. En als iemand op Google Search een willekeurige zoekopdracht uitvoert, worden die gegevens ook opgeslagen.

Het privacyprobleem heeft invloed op zo’n twee miljard Android-gebruikers en enkele honderden miljoenen iOS-gebruikers die gebruik maken van Google-diensten als Maps en Search. De voornaamste reden waarom Google toch locatiegegevens opslaat, ligt in het feit dat Web en App-activiteit bijgehouden wordt.

Alsnog uitschakelen

Het is voor gebruikers mogelijk om Google hier alsnog van te weerhouden. Gebruikers moeten enkel de Web en App-activiteit uitschakelen, wat mogelijk is binnen het instellingenmenu van de Google-account. Verder is het voor gebruikers mogelijk om alle opgeslagen gegevens te verwijderen, al is dat een behoorlijk tijdrovend proces, daar alle gegevens één voor één verwijderd moeten worden.

Voor Google zijn locatiegegevens belangrijk voor zijn advertenties, waar het bedrijf afgelopen jaar zo’n 94,5 miljard dollar mee verdiende. Google onthulde vorig jaar nog een nieuwe functie waarmee “lokale campagnes” georganiseerd kunnen worden. Daarbinnen wordt de locatie van gebruikers in kaart gebracht, aan de hand waarvan lokale advertenties weergegeven worden.