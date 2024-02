Google Search stopt met het cachen of opslaan van weblinks voor alternatieve laadfunctionaliteit. Deze methode is volgens Google inmiddels verouderd, blijkt uit een post op social mediaplatform X.

Google Search gaat niet meer automatisch weblinks cachen zodat gebruikers een optie hebben voor het laden van oudere webpagina’s, bijvoorbeeld vanwege slechte internetverbindingen.

Volgens de post van Google op X zijn inmiddels de mogelijkheden om alsnog webpagina’s te laden flink verbeterd. De oude cache-functionaliteit die nog stamt uit de beginperiode van de zoekmachine is daarom overbodig.

Kopie internet

De feature werd in het leven geroepen toen het laden van een webpagina nog niet helemaal betrouwbaar was. Zeker in de begindagen van Google (eind jaren ’90-begin jaren ’00) was dit erg relevant. Via het cachen kon dan de betreffende webpagina alsnog worden geladen.

De gecachte links waren zichtbaar onder het drop-down-menu naast ieder zoekresultaat op Google. De webcrawler indexeerde het internet voor nieuwe en geüpdatete pagina’s, maar bewaarde tegelijker ook een kopie van wat het detecteerde. Op deze manier zorgde de techgigant voor een kopie van vrijwel het hele internet dat in ontelbare petabytes aan data groot was.

Daarnaast gaven de cached links in Google Search een indruk van hoe de Google Bot werkte. Bijvoorbeeld dat in eerste instantie gecachte pagina’s alleen in tekst-only verschenen en pas in latere instantie ook met beeld en andere functies.

Kostenbesparing

Het nu stoppen van de cache-functionaliteit binnen Google Search is mogelijk een resultaat van de meer efficiënte bedrijfsvoering en kostenreductie die de techgigant doorvoert. Door te stoppen met cachen en deze data weg te gooien, komen vanzelfsprekend meer bronnen beschikbaar.

Ars Technica geeft aan dat de cache-functionaliteit binnen Google Search sinds december 2023 verdwijnt, maar af en toe ook weer opduikt. Op dit moment zou met wat handmatige aanpassingen de functie nog enigszins werken. Maar voor hoe lang, is ongewis.

Een bekend alternatief voor cached webpagina’s is de Wayback-machine van Archive.org.

Lees ook: Google introduceert generatieve AI in Search, maar nog niet in EU