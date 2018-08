Microsoft Teams en Skype for Business Online liggen nu op één lijn

Het was een belofte die ontwikkelaars van Microsoft gemaakt hadden: de features van Skype for Business zouden op termijn ook naar Microsoft Teams komen. Nu stellen vertegenwoordigers van het bedrijf dat ze hier in geslaagd zijn en dat ze aan hun belofte hebben voldaan.

Tijdens de jaarlijkse partnerconferentie in juli vertelde Microsoft dat Teams en Skype for Business Online over dezelfde features beschikten. Afgelopen vrijdag maakte het bedrijf dit officieel. “We zijn erg blij aan te kunnen kondigen dat we onze roadmap voor het introduceren van Skype for Business Online-functies en functionaliteiten naar Teams hebben afgerond.”

Opheffen Skype for Business Online

Vorig jaar onthulde Microsoft nog plannen om Skype for Business Online helemaal te vervangen door de Teams-app. In een blog over de prestatie van afgelopen week, benadrukt Microsoft alle nieuwe functies die het geïntroduceerd heeft in Teams. Vooral op het gebied van audio- en videogesprekken heeft het bedrijf veel werk verricht.

Daaronder vallen momenteel functies als wachtrijen bij gesprekken; een mogelijkheid om iemand die de do not disturb functie ingeschakeld heeft toch te bellen en de mogelijkheid om telefoongesprekken door te sturen naar een groep. De komende tijd wil het bedrijf daar nog op uitbreiden.

Nieuwe functies

De intentie is om de komende tijd nog veel meer nieuwe functies naar Microsoft Teams te brengen, en dan vooral nieuwe features die geen deel uitmaakten van het totale pakket van Skype for Business Online. Daaronder vallen de mogelijkheid om een preview van routenetwerken, en group call pickup.

De vraag is enigszins of Microsoft niet te snel wil bewegen. Sinds juni wordt er door gebruikers geklaagd dat de ondersteuning van audiogesprekken in Teams nog vrij rudimentair is en nog niet klaar voor brede implementatie. Toch is Microsoft van plan voorlopig flink in te blijven zetten op de ontwikkeling van Teams.

Overigens zal Microsoft voorlopig nog niet stoppen met Skype for Business Online. Een einddatum voor de software is er namelijk nog niet. Skype for Business zal verder voorlopig ook blijven bestaan, dat krijgt later dit jaar nog een compleet nieuwe versie. Microsoft stelt tot slot dat Teams door 200.000 organisaties gebruikt wordt.