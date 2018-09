BMW komt in 2019 met eigen AI-assistent

Chauffeurs van BMW-auto’s krijgen binnenkort een fijne verrassing. Het autobedrijf werkt aan een eigen op basis van kunstmatige intelligentie gebouwde persoonlijke assistent. Deze werd gisteren onthuld tijdens een conferentie in San Francisco.

De bedoeling is dat de assistent in maart volgend jaar naar auto’s uitgerold wordt. Dat gebeurt tegelijk met de uitrol van het nieuwe BMW Operating System 7.0. De Intelligent Personal Assistant doet denken aan het functioneren van andere AI-assistenten en kan opgeroepen worden met de uitspraak ‘Hey BMW’.

Heel persoonlijk

In tegenstelling tot bij andere assistenten, kan de oproepfrase gepersonaliseerd worden. Dat komt met de mogelijkheid om de AI-assistent een naam te geven. BMW Group noemt mogelijkheden als Charlie en Joy. Hoe de assistent ook gaat heten, deze leert in elk geval het gedrag van de chauffeur.

Routines en gewoontes worden allemaal geleerd door de Intelligent Personal Assistant. Op basis van die nieuwe kennis, kan de assistent de kennis ook toepassen in een bepaalde context. Zo leert de assistent welke instellingen een chauffeur graag gebruikt, zoals de temperatuur van de stoelverwarming. Ook leert de assistent welke plekken mensen vaak naartoe rijden, op basis waarvan routes gepland kunnen worden.

Natuurlijk gedrag

De assistent maakt gebruik van natural language processing om te leren wat voor termen mensen in het dagelijks leven gebruiken. Zo kan opgemerkt worden ‘Hey BMW, ik heb het koud’, waarop de assistent de temperatuur in de auto zal verhogen. Ook is het mogelijk om allerlei functies uit te leggen, waaronder de High Beam Assistant, kan de assistent de olieniveaus en brandstof controleren en bepaalde waarschuwingslichten in de auto uitleggen.

De functies zijn vanaf maart 2019 beschikbaar in 23 talen. Daaronder vallen onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De bedoeling is om de assistant in mei 2019 in China uit te brengen. De eerste auto’s die de assistant krijgen, zijn onder meer de BMW 3 Series, BMW X5, Z4 en 8 Series.