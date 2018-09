BlackBerry heeft de BlackBerry Spark onthuld, een apparaat voor enterprises dat IoT-apparaten aan de rand van het netwerk moet beschermen. Daarbij wordt hyperconnectiviteit gecombineerd met beveiliging en privacy, aldus het bedrijf.

Met BlackBerry Spark kunnen bedrijven een hoog beveiligingsniveau inzetten voor hun applicaties, terwijl ze ook gebruikmaken van hyperconnectiviteit via de IoT-apparaten. “Daardoor is de BlackBerry Spark het onmisbare component in de verschuiving naar ‘things-first'”, stelt CEO John Chen tegenover ITPro.

“Organisaties hebben moeite met de complexiteit van de IT-omgeving, inclusief de mogelijkheid om nieuwe ervaringen voor werknemers beschikbaar te maken met moderne beveiliging die data van het bedrijf beschermd in technologieën als AI, IoT en mobiliteit”, aldus Nicholas McQuire, vice president of Enterprise Research bij CCS Insight. Hij spreekt over een noodzakelijke stap om bedrijven te helpen bij het overbruggen van die ontwikkelingen. “Daarbij maakt het nieuwe verbonden ervaringen, terwijl de beveiliging van de chip tot de rand wordt vereenvoudigd en verbeterd.”

Mogelijkheden

Het apparaat kan volgens het bedrijf onder meer gebruikt worden om medische apparaten waarmee de hartslag van een patiënt gevolgd wordt te beveiligen. Die apparaten stellen gezondheidswerknemers op de hoogte als de hartslag onder een bepaald niveau komt, waarna er met de juiste behandeling gereageerd kan worden.

Een ander voorbeeld zijn autonome auto’s. Met BlackBerry Spark kunnen de auto’s nog steeds real-time communiceren, maar is de informatie die verstuurd wordt volledig beveiligd. Het bedrijf belooft aan zijn klanten dat de gebruikerservaring niet minder wordt. De relatie met deze apparaten wordt dus niet minder omdat beveiliging belangrijk is.